Бересклеты, которые имеют десятки видов, и очень популярны у садоводов

Эти кусты будут цвести с мая по июль

2:07 Your browser does not support the audio element. Садоводство Деревья и кустарники

Бересклеты — это небольшие деревья или кустарники, которые принадлежат к семейству розовых. Они являются популярным растением среди садоводов благодаря своей красивой листве и ярким цветам. Рассказываем о различных сортах бересклетов, а также о том, как правильно их садить и ухаживать.

Фото: creativecommons.org by H. Zell is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en

Существует множество различных сортов бересклетов, которые отличаются по цвету цветков, форме и размеру кустарника. Например, сорт "Альба" имеет белые цветы, "Розовый бриз" — розовые, а "Золотой куст" — жёлтые. Также есть сорта с двухцветными цветками, например, 'Красно-белый'. Выбор сорта зависит от ваших предпочтений и целей, которые вы хотите достичь в своем саду.

Перед тем, как приступить к посадке бересклетов, необходимо выбрать подходящее место. Они предпочитают солнечные или полутенистые места с плодородной почвой. Также важно учитывать, что бересклеты имеют поверхностную корневую систему, поэтому не рекомендуется сажать их рядом с другими растениями, которые могут конкурировать за питательные вещества.

При посадке бересклетов следует учитывать их размер взрослого растения. Если вы садите их в группе, то необходимо оставлять между кустарниками расстояние не менее 1,5 метра. Также важно учесть, что бересклеты могут достигать высоты до 3 метров, поэтому не стоит сажать их рядом с зданиями или другими конструкциями.

После посадки необходимо обеспечить растения достаточным количеством влаги. Особенно это важно в период активного роста и цветения. Однако не стоит переусердствовать с поливом, так как бересклеты не любят переувлажненную почву. Также рекомендуется подкармливать растения органическими удобрениями весной и летом.

Одной из главных причин, почему садоводы любят бересклеты, является их декоративность. Они цветут обильно и продолжительно — с мая по июль. Цветки бересклетов имеют приятный аромат и привлекают насекомых-опылителей, что полезно для сада в целом.