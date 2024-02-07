Рассказываем, как защитить участок от грызунов и зацев

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Как бороться с грызунами и зайцами на огороде

2:49
Садоводство

Грызуны и зайцы могут стать настоящей неприятностью для садоводов и огородников. Они не только уничтожают урожай, но и повреждают растения, а также создают ненужные норы и ямки. Поэтому важно знать, как эффективно бороться с этими животными, чтобы защитить свой участок. В этой статье мы расскажем о нескольких методах борьбы с грызунами и зайцами на огороде.

Как бороться с грызунами и зайцами на огороде
Фото: "garden" by lakelou is licensed under CC BY 2.0.

Один из самых эффективных способов защиты огорода от грызунов и зайцев — это использование физических барьеров. Зайдравливание огорода железной сеткой или установка высоких и прочных заборов может значительно снизить возможность вторжения этих животных на ваш участок. Важно подобрать такую сетку, чтобы отверстия были достаточно маленькими, чтобы грызуны не могли пролезть сквозь них.

Ещё один способ борьбы с грызунами — это использование отпугивающих средств. Некоторые грызуны и зайцы очень чувствительны к запахам и вкусам определенных растений или продуктов. Например, многие из них не переносят запахи чеснока, горчицы или перца. Посадить эти растения вокруг огорода или разместить контейнеры с их настоем в разных углах участка может помочь отпугнуть грызунов. Также можно применить особые спреи и репелленты, которые содержат эти запахи.

Однако, стоит помнить, что грызуны и зайцы могут привыкнуть к запахам отпугивающих средств, поэтому регулярное обновление их использования может быть необходимым.

Рекомендуется регулярно осматривать огород и по возможности удалить все деревья, ветки и кустарники, которые могут служить укрытием для грызунов и зайцев. Обследование участка поможет выявить возможные проблемные места, такие как ямы или норы, и принять меры для их устранения.

Ещё одним методом борьбы с грызунами является использование ловушек. Многие виды грызунов и зайцы можно поймать с помощью простых животноводческих ловушек, которые можно приобрести в магазинах. Однако, перед использованием ловушек, важно ознакомиться с местными законами и правилами, чтобы избежать нарушений.

Важно отметить, что каждый участок имеет свои особенности, поэтому некоторые методы могут оказаться эффективными в одном случае, но бесполезными в другом. Часто комбинирование нескольких методов может быть наиболее эффективным способом борьбы с грызунами и зайцами на огороде.

В конечном счете, важно быть настойчивым и методичным в борьбе с этими животными. Необходимо устанавливать барьеры, применять отпугивающие средства, регулярно осматривать участок и принимать меры по удалению собственности воздушного транспорта. Только сочетание этих мер позволит обезопасить ваш сад или огород от потенциальных вредителей и сохранить урожай в безопасности.

Мыши и зайцы уйдут сами
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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