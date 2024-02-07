Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эксперт Ходарёнок: самолёты F-16 ВСУ не будут базироваться в странах НАТО
Диетологи заявили, что употребление хлеба на голодный желудок вредно
Названы качественные и доступные холодильники из Китая на российском рынке
В России хотят разрешить употреблять продукты до оплаты на кассе
Автосервисы готовятся к росту китайских автомобилей на российском рынке: нехватка запчастей и вызовы обслуживания
В России цены на загородное жильё выросли на 14% за три месяца
Сырные лепёшки с ветчиной: готовятся буквально за 5 минут
Басманный суд заочно арестовал Акунина* за призывы к терроризму и фейки об армии
Российские учёные открыли механизм магниторецепции птиц
Эти сорта летних яблок вы точно захотите посадить у себя на участке

Популярные сорта летних яблок

2:31
Садоводство » Деревья и кустарники

Совсем скоро лето — сезон свежих фруктов, и одним из самых популярных является яблоко. В то время как на рынке представлено множество разнообразных сортов яблок, некоторые из них проявляются особенно ярко в течение летних месяцев. В этой статье мы рассмотрим несколько летних сортов яблок и обсудим их преимущества и недостатки.

Популярные сорта летних яблок
Фото: Wikimedia Commons by MarkusHagenlocher is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Одним из самых популярных летних сортов яблок является "Голден Делишес". Оно обладает ярко-жёлтой кожурой и сочным, сладким мякотью. Голден Делишес известно своей хорошей универсальностью в использовании — оно отлично подходит для приготовления компотов, пирогов и салатов. Однако, недостатком этого сорта может быть то, что оно не очень хорошо хранится в сравнении с другими яблоками.

Ещё одним летним сортом является "Грани Смит". Это яблоко имеет уникальный зелёный цвет с красными полосами. Оно обладает сладко-кислым вкусом и хрустящей текстурой, что делает его отличным выбором для закусок и сытных салатов. К сожалению, этот сорт может быть несколько кислым для некоторых людей, поэтому он не всем подходит.

"Леди Уильямс" — ещё один летний сорт яблок, который заслуживает внимания. Светло-желтая кожура этого яблока содержит выразительные красные полосы. Леди Уильямс обладает нежной и сочной мякотью с сладким вкусом и ароматом. Этот сорт идеально подходит для свежего потребления и нарезки в салаты. Его единственным недостатком является его уязвимость к повреждению, поэтому его необходимо бережно обращаться и осторожно хранить.

Сорт "Фуджи" также является одним популярным летним сортом яблок. У этого сорта яркая красно-зелёная кожура и сочная, сладкая мякоть с умеренной кислинкой. Фуджи отличается прекрасным хранением, что делает его идеальным выбором для тех, кто хочет наслаждаться свежими яблоками дольше. Однако, некоторые люди могут считать его слишком сладким и предпочитать более кислый вкус.

Летние сорта яблок предлагают широкий выбор для любителей этого фрукта. Они отличаются различными вкусами, ароматами и текстурами, позволяя каждому найти свой собственный любимый вариант. Однако, необходимо учитывать индивидуальные предпочтения, чтобы выбрать подходящий сорт для себя. Независимо от выбора, летние сорта яблок предлагают свежее и вкусное дополнение к летнему рациону питания.

Лучшие летние сорта яблонь
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Популярное
Жимолость завалит урожаем, если соблюдать эти золотые правила по уходу: садоводы раскрыли секрет хорошего урожая

Жимолость будет обильно плодоносить, если правильно за ней ухаживать.

Правила выращивания жимолости позволят получить хороший урожай
Фикус Бенджамина порадует шикарной листвой: основные правила выращивания
Фикус Бенджамина удивит густой листвой и будет пышным: следуйте этим правилам ухода - одну процедуру нужно сделать уже в начале весны
Дело не в банановой мухе: Эквадор должен отменить сделку с США по российскому вооружению
Вы по-другому взглянете на лилейники: они будут шикарно смотреться в саду - вы перестанете их ассоциировать с цветниками у бабушки на даче
Сводка с фронта: в Авдеевку зашёл спецназ Росгвардии, под Донецком 700 убитых боевиков Дмитрий Плотников Эксперт Зуйков рассказал об особенностях выбора тёплого пола для жилья Ирина Гусакова Эквадор поплатился бананами за сделку с США по советским вооружениям Любовь Степушова
Опытные хозяйки используют эти 3 способа очистки чайников от накипи, помимо соды и лимонной кислоты
Сочная горбуша, запечённая в духовке в фольге целиком: прекрасно сохраняет аромат и вкус
Секреты долговечности двигателя: почему замена масла — залог надежной работы вашего автомобиля
Секреты долговечности двигателя: почему замена масла — залог надежной работы вашего автомобиля
Последние материалы
Сводка с фронта: в Авдеевку зашёл спецназ Росгвардии, под Донецком 700 убитых боевиков
Названы качественные и доступные холодильники из Китая на российском рынке
В России хотят разрешить употреблять продукты до оплаты на кассе
Автосервисы готовятся к росту китайских автомобилей на российском рынке: нехватка запчастей и вызовы обслуживания
Сырные лепёшки с ветчиной: готовятся буквально за 5 минут
Басманный суд заочно арестовал Акунина* за призывы к терроризму и фейки об армии
Российские учёные открыли механизм магниторецепции птиц
Как добиться крепких и красивых ягодиц
ВС РФ нанесли удар по президентским войскам Украины на Южнодонецком участке
SU: все ИИ предложили Пентагону нанести ядерный удар по врагу
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников