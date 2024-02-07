Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Названы факторы, влияющие на цены на новые коттеджи в Подмосковье в 2024 г
Китайские бренды доминируют на российском авторынке: Haval стал лидером, Chery смещен на второе место
Врачи назвали каменщиков, столяров и лесников профессиями, у которых риск артрита коленного сустава выше
Экс-тренер по стрельбе женской сборной РФ по биатлону Волков о своём уходе из команды узнал через интернет
Гречка по-купечески: беспроигрышный вариант на каждый день
Почему собаки и кошки важны для нас: удивительные открытия ученых
Опровергнута способность нейросетей к созданию биологического оружия
Ракеты, запущенные ТУ-95мс, маневрируют в западных регионах Украины
Покупка жилья в Дубае: что стоит учитывать россиянам
Как удобрять пионы, которые дарят яркость и аромат

Чтобы пионы были красивыми и пышными

2:09
Садоводство » Цветы

Пионы - это красивые и пышные цветы, которые любят многие садоводы за их яркость и аромат. Чтобы пионы радовали своими цветами каждый год, необходимо правильно ухаживать за ними. Одним из важных аспектов заботы о пионах является удобрение. Рассказываем о том, как правильно удобрять пионы, чтобы они росли здоровыми и красивыми.

Чтобы пионы были красивыми и пышными
Фото: img.freepik. com/premium-photo/beautiful-blooming-terry-pink-peony-flower-closeup-garden_630382-4955.jpg?w=2000

Пионы любят плодородную почву. Поэтому перед посадкой пионов необходимо подготовить почву, добавив в неё компост или перегной. Это обеспечит растениям необходимые питательные вещества для роста и развития.

Во время вегетационного периода, который длится с весны до осени, пионы нуждаются в регулярном удобрении. Лучше всего использовать органические удобрения, такие как компост, перегной или органические удобрения в виде гранул. Они не только обеспечат растения необходимыми питательными веществами, но и улучшат структуру почвы.

Удобрять пионы следует несколько раз в сезон, начиная с весны и заканчивая осенью. Весной, когда растения только начинают расти, можно использовать удобрение с высоким содержанием азота, которое способствует развитию зеленой массы. В середине лета, когда пионы готовятся к цветению, лучше использовать удобрение с более высоким содержанием фосфора и калия, которые способствуют образованию бутонов и цветов.

Не забывайте, что удобрения следует наносить на влажную почву и затем хорошо поливать. Это позволит растениям лучше усвоить питательные вещества. Также не рекомендуется удобрять пионы во время жаркой погоды, чтобы избежать ожогов корней.

Ещё один важный момент - не переусердствуйте с удобрениями. Слишком большое количество питательных веществ может привести к избыточному росту листвы и ухудшению цветения. Поэтому следите за дозировкой и не превышайте рекомендуемое количество удобрения.

Кроме того, помните, что пионы не нуждаются в удобрениях в течение зимнего периода. В это время они находятся в состоянии покоя и не потребляют большое количество питательных веществ.

Для самых лучших пионов
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Популярное
Фикус Бенджамина удивит густой листвой и будет пышным: следуйте этим правилам ухода - одну процедуру нужно сделать уже в начале весны

Фикус Бенджамина будет радовать ростом и густой листвой при соблюдении правил ухода.

Фикус Бенджамина порадует шикарной листвой: основные правила выращивания
Правила выращивания жимолости позволят получить хороший урожай
Жимолость завалит урожаем, если соблюдать эти золотые правила по уходу: садоводы раскрыли секрет хорошего урожая
Дело не в банановой мухе: Эквадор должен отменить сделку с США по российскому вооружению
Вы по-другому взглянете на лилейники: они будут шикарно смотреться в саду - вы перестанете их ассоциировать с цветниками у бабушки на даче
Эксперт Зуйков рассказал об особенностях выбора тёплого пола для жилья Ирина Гусакова Реактивные БПЛА "Герань-2" осложнят положение ВСУ Дмитрий Плотников Эквадор поплатился бананами за сделку с США по советским вооружениям Любовь Степушова
Опытные хозяйки используют эти 3 способа очистки чайников от накипи, помимо соды и лимонной кислоты
Секреты долговечности двигателя: почему замена масла — залог надежной работы вашего автомобиля
Сочная горбуша, запечённая в духовке в фольге целиком: прекрасно сохраняет аромат и вкус
Сочная горбуша, запечённая в духовке в фольге целиком: прекрасно сохраняет аромат и вкус
Последние материалы
Экс-тренер по стрельбе женской сборной РФ по биатлону Волков о своём уходе из команды узнал через интернет
Гречка по-купечески: беспроигрышный вариант на каждый день
Чтобы пионы были красивыми и пышными
Почему собаки и кошки важны для нас: удивительные открытия ученых
Опровергнута способность нейросетей к созданию биологического оружия
Ракеты, запущенные ТУ-95мс, маневрируют в западных регионах Украины
Покупка жилья в Дубае: что стоит учитывать россиянам
Эксперт Самойлов: ВС РФ возьмут Харьков без штурма, если ВСУ устроит взрыв на Северском Донце
Рейтинг надежных кроссоверов с вариатором: лучшие варианты за 1,5 миллиона рублей на вторичном рынке
Несколько поднятых Ту-95 совершили пуски ракет со стороны Каспийского моря
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников