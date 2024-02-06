Салат вырастет хрустящим и вкусным: вы забудете о горьких невкусных листьях - следуйте этим простым советам

Часто листовой салат вырастает горьким и невкусным. Садовод Дзен-канал "Садоёж" рассказал, как этого избежать.
Выбор сорта. Садовод рекомендует три сорта: один с лёгкой горчинкой, а два других без неё. "Лолло Росса" — сочный, пикантный с легкой горчинкой, в то время как "Агадум" и "Бразильский карнавал" отличаются нежными и хрустящими листьями. Если вы не хотите горького вкуса, выбирайте сорта без горечи. Садовод советует "Агадум".
Недостаток влаги. Регулярный полив — залог сочных и нежных листьев. В жаркую погоду поливайте салат каждый день или через день, чтобы предотвратить горечь.
Выбор места. Избегайте высаживания салата на открытых солнечных участках. Под прямыми лучами солнца листья становятся сухими и горькими. Идеальное место для выращивания листового салата — полутень, где он будет расти быстро, но не будет накапливать горечь.
Чтобы избежать горечи, употребляйте салат молодым и свежим. С возрастом листья начинают грубеть и приобретать горьковатый вкус. Подсеивайте новый салат регулярно, а старые растения удаляйте, чтобы сохранить вкус и нежность.
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