Салат вырастет хрустящим и вкусным: вы забудете о горьких невкусных листьях - следуйте этим простым советам

Для выращивания листового салата выбирайте правильные сорта

1:15 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Часто листовой салат вырастает горьким и невкусным. Садовод Дзен-канал "Садоёж" рассказал, как этого избежать.

Фото: flickr.com by Cara from Boston, MA, US is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Выбор сорта. Садовод рекомендует три сорта: один с лёгкой горчинкой, а два других без неё. "Лолло Росса" — сочный, пикантный с легкой горчинкой, в то время как "Агадум" и "Бразильский карнавал" отличаются нежными и хрустящими листьями. Если вы не хотите горького вкуса, выбирайте сорта без горечи. Садовод советует "Агадум".

Недостаток влаги. Регулярный полив — залог сочных и нежных листьев. В жаркую погоду поливайте салат каждый день или через день, чтобы предотвратить горечь.

Выбор места. Избегайте высаживания салата на открытых солнечных участках. Под прямыми лучами солнца листья становятся сухими и горькими. Идеальное место для выращивания листового салата — полутень, где он будет расти быстро, но не будет накапливать горечь.

Чтобы избежать горечи, употребляйте салат молодым и свежим. С возрастом листья начинают грубеть и приобретать горьковатый вкус. Подсеивайте новый салат регулярно, а старые растения удаляйте, чтобы сохранить вкус и нежность.