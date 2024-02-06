Эти огурцы имеют отменный вкус и дают щедрый урожай: садоводы назвали четыре сорта

Данные сорта огурцов удивят вкусом и урожайностью

0:56 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Эти сорта огурцов отличаются отменным вкусом и дают щедрый урожай. Telegram-канал "Дачный помощник — дача | огород" сделал подборку.

Фото: Own work by Maksym Kozlenko is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Корнишон "Дебют". У него отличные вкусовые качества как для употребления в свежем виде, так и в консервированным. Отлично подходит для засолки.

"Забава". Отличается высокой урожайность. На плодах небольшие шипы. Огурцы сладкие и хрустящие. Данный сорт устойчив к болезным.

"Прагматик". Созревает рано, очень ароматный сорт. Плоды имеют насыщенный зелёный оттенок, плотную кожу. Мякоть сладкая и невероятно сладкая.

"Клодин". Данный корнишонный тип насыщенного зелёного цвета. Шипы белые. Плоды отличаются сочностью и сладостью. С ними вы не почувствуете горечь. Этот сорт устойчив к большому количеству болезней.