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Эти огурцы имеют отменный вкус и дают щедрый урожай: садоводы назвали четыре сорта

Данные сорта огурцов удивят вкусом и урожайностью

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Садоводство » Овощи

Эти сорта огурцов отличаются отменным вкусом и дают щедрый урожай. Telegram-канал "Дачный помощник — дача | огород" сделал подборку.

Данные сорта огурцов удивят вкусом и урожайностью
Фото: Own work by Maksym Kozlenko is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Корнишон "Дебют". У него отличные вкусовые качества как для употребления в свежем виде, так и в консервированным. Отлично подходит для засолки.

"Забава". Отличается высокой урожайность. На плодах небольшие шипы. Огурцы сладкие и хрустящие. Данный сорт устойчив к болезным.

"Прагматик". Созревает рано, очень ароматный сорт. Плоды имеют насыщенный зелёный оттенок, плотную кожу. Мякоть сладкая и невероятно сладкая.

"Клодин". Данный корнишонный тип насыщенного зелёного цвета. Шипы белые. Плоды отличаются сочностью и сладостью. С ними вы не почувствуете горечь. Этот сорт устойчив к большому количеству болезней.

Огурчики для гурманов корнишоны и пикули
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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