Эти сорта огурцов отличаются отменным вкусом и дают щедрый урожай. Telegram-канал "Дачный помощник — дача | огород" сделал подборку.
Корнишон "Дебют". У него отличные вкусовые качества как для употребления в свежем виде, так и в консервированным. Отлично подходит для засолки.
"Забава". Отличается высокой урожайность. На плодах небольшие шипы. Огурцы сладкие и хрустящие. Данный сорт устойчив к болезным.
"Прагматик". Созревает рано, очень ароматный сорт. Плоды имеют насыщенный зелёный оттенок, плотную кожу. Мякоть сладкая и невероятно сладкая.
"Клодин". Данный корнишонный тип насыщенного зелёного цвета. Шипы белые. Плоды отличаются сочностью и сладостью. С ними вы не почувствуете горечь. Этот сорт устойчив к большому количеству болезней.
Нынешняя "золотая лихорадка" во многом обусловлена действиями России, которая ранее относилась к накоплению золота достаточно спокойно, отмечает Baijiahao.