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Жимолость завалит урожаем, если соблюдать эти золотые правила по уходу: садоводы раскрыли секрет хорошего урожая

Правила выращивания жимолости позволят получить хороший урожай

2:08
Садоводство » Плодовые

Садоводы рассказали, как получить богатый урожай жимолости. На это влияет несколько факторов, о которых рассказал Дзен-канал "Дачные истории".

Правила выращивания жимолости позволят получить хороший урожай
Фото: Own work by Гурьева Светлана (zooclub.ru) is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Выбор места

В средней полосе РФ выбирайте солнечные места. В жарких регионах жимолость лучше разместить в кружевной тени других растений.

Опыление

Сажайте несколько сортов, у которых схожий срок плодоношение. Так вы обеспечите перекрёстное опыление. Для привлечения насекомых можно посадить под кустами дикорастущие цветы, обработать кусты сладкой водой.

Полив

Обильно увлажняйте почву во время цветения и плодоношения. Регулярное мульчирование помогает сохранить влагу в почве.

Первая подкормка

Для первой подкормки применяйте в начале весны аммиачную селитру. Рекомендуемая доза составляет 15-20 г на 10 л воды или на 1 квадратный метр посадочной площади. Также подойдёт калиевая селитра (NPK=13,6:0:46) или аммофос (NPK=12:52:0). Лучше отказаться в начале весны от мочевины (карбамида), так как она эффективна только после того, как почва прогреется.

Вторая подкормка

Она делается в период завязывания ягод. Подойдут любые комплексные удобрения с азотом, фосфором, калием в равных пропорциях.

Третья подкормка

Проводят после сбора урожая. В почву вносят костную муку (источник фосфора) и древесную золу (источник калия и кальция). Среди минеральных удобрений отдайте предпочтение монофосфату калия (P=50%, K=33%), калий магнию (K=28%, Mg=9%) или борофоске (P=10%, K=16%, Ca=25% + B, Mg).

Обрезка

В первые пять лет не обрезайте жимолость. Весной удалите только сломанные веточки.

Кустарники постепенно становятся густыми. В этом случает проведите санитарную обрезку кустов, убрав слабые побеги, а также ветки, которые растут внутрь кроны.

ЖИМОЛОСТЬ СЪЕДОБНАЯ: всё, что важно знать о посадке и уходе
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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