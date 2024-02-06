Фикус Бенджамина удивит густой листвой и будет пышным: следуйте этим правилам ухода - одну процедуру нужно сделать уже в начале весны

Фикус Бенджамина порадует шикарной листвой: основные правила выращивания

2:16 Your browser does not support the audio element. Садоводство Комнатные цветы

Фикус Бенджамина — растение, которое можно встретить практически в каждом доме цветовода. Он считается одним из лучших очистителей воздуха, удаляя вредные соединения, пыль и аллергены, и, по преданию, привлекает в дом богатство, гармонию и благополучие.

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Чтобы сделать фикус Бенджамина пышным и густым, важно правильно за ним ухаживать. Садовод дзен-канала "Садоёж" перечислил основные правила.

Правильная обрезка

Чтобы избежать превращения фикуса в вытянутое дерево с недостатком листвы, регулярно обрезайте и прищипывайте его. Это спровоцирует ветвление и создаст густую крону. Лучше всего проводить обрезку в начале весны, когда растение активно начинает расти. Метод обрезки зависит от желаемой формы кроны. Садовод предпочитает формировать фикус в кустик, отрезая верхнюю часть побега над наружной почкой и оставляя не менее 5 листочков на оставшейся части. Когда боковые побеги достигнут той же длины, их также можно прищипнуть.

Японский метод обрезки. Этот метод подходит для "жидких" крон, которые не хочется часто обрезать. Он заключается в скручивании побега до почки и фиксации его мягким шнуром. Через некоторое время почки начнут давать новые побеги.

Подходящее освещение

Фикус любит яркий свет. В противном случае растение может начать сбрасывать листва. Поэтому старайтесь размещать его поближе к окну, особенно в зимний период.

Умеренный полив

Фикус не терпит переувлажнения почвы. Поэтому дайте почве полностью высохнуть между поливами, чтобы избежать сбрасывания листвы. Летом поливайте его чаще, зимой — реже.

Подкормка

Регулярное внесение питательных веществ поможет фикусу сохранить пышную зелень. Весной и летом используйте азотсодержащие удобрения, осенью — калийно-фосфорные. Зимой оставьте растение без подкормок. Добавление янтарной кислоты в воду для полива также помогает улучшить рост и иммунитет растения.

Следуя этим рекомендациям, вы сможете вырастить пышный, зелёный и здоровый фикус Бенджамина, который будет радовать вас своим видом и очищать воздух в вашем доме.