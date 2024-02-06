Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Астролог Рудая назвала самые опасные для работы и отношений дни в феврале
Стоматологи назвали какао, сыр и сливочное масло лучшими продуктами для зубов
Специалисты развеяли пять мифов о ремонте автомобилей
Глава Евросовета Мишель: без поддержки ЕС ВСУ будут вынуждены воевать водяными пистолетами
Сигналы с Марса требуют расшифровки: ученые обратились за помощью ко всем землянам
79-летнему актёру из "Игры в кальмара" грозит тюремный срок
Прыгунья в воду Бруенок считает, что выступающих под нейтральным флагом россиян "морально задавят"
Семь способов отбелить зубы без зубной пасты
Эксперты объяснили, что делать, если в бак залит не тот бензин
Фикус Бенджамина удивит густой листвой и будет пышным: следуйте этим правилам ухода - одну процедуру нужно сделать уже в начале весны

Фикус Бенджамина порадует шикарной листвой: основные правила выращивания

2:16
Садоводство » Комнатные цветы

Фикус Бенджамина — растение, которое можно встретить практически в каждом доме цветовода. Он считается одним из лучших очистителей воздуха, удаляя вредные соединения, пыль и аллергены, и, по преданию, привлекает в дом богатство, гармонию и благополучие.

Фикус Бенджамина порадует шикарной листвой: основные правила выращивания
Фото: Own work by Sebring12Hrs is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Чтобы сделать фикус Бенджамина пышным и густым, важно правильно за ним ухаживать. Садовод дзен-канала "Садоёж" перечислил основные правила.

Правильная обрезка

Чтобы избежать превращения фикуса в вытянутое дерево с недостатком листвы, регулярно обрезайте и прищипывайте его. Это спровоцирует ветвление и создаст густую крону. Лучше всего проводить обрезку в начале весны, когда растение активно начинает расти. Метод обрезки зависит от желаемой формы кроны. Садовод предпочитает формировать фикус в кустик, отрезая верхнюю часть побега над наружной почкой и оставляя не менее 5 листочков на оставшейся части. Когда боковые побеги достигнут той же длины, их также можно прищипнуть.

Японский метод обрезки. Этот метод подходит для "жидких" крон, которые не хочется часто обрезать. Он заключается в скручивании побега до почки и фиксации его мягким шнуром. Через некоторое время почки начнут давать новые побеги.

Подходящее освещение

Фикус любит яркий свет. В противном случае растение может начать сбрасывать листва. Поэтому старайтесь размещать его поближе к окну, особенно в зимний период.

Умеренный полив

Фикус не терпит переувлажнения почвы. Поэтому дайте почве полностью высохнуть между поливами, чтобы избежать сбрасывания листвы. Летом поливайте его чаще, зимой — реже.

Подкормка

Регулярное внесение питательных веществ поможет фикусу сохранить пышную зелень. Весной и летом используйте азотсодержащие удобрения, осенью — калийно-фосфорные. Зимой оставьте растение без подкормок. Добавление янтарной кислоты в воду для полива также помогает улучшить рост и иммунитет растения.

Следуя этим рекомендациям, вы сможете вырастить пышный, зелёный и здоровый фикус Бенджамина, который будет радовать вас своим видом и очищать воздух в вашем доме.

ВАШ ФИКУС БЕНДЖАМИНА БУДЕТ САМЫМ ЛУЧШИМ! УХОД ЗА ФИКУСОМ!
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Популярное
В Китае рассказали о гениальном ходе России с золотом

Нынешняя "золотая лихорадка" во многом обусловлена действиями России, которая ранее относилась к накоплению золота достаточно спокойно, отмечает Baijiahao.

Baijiahao: Россия сделала гениальный ход, успев обменять ценные бумаги США на золото
Почему водители выключают мотор при остановке для проверки ДПС: разъяснение представителя ГИБДД
Хитрые водители начали глушить мотор при проверке документов инспектором ГИБДД
Холостой ход двигателя может привести к ряду неисправностей в автомобиле
Практикую упражнения, но не теряю вес: три причины и четыре полезных упражнения для снижения массы тела
РФ накажет Эквадор за сделку с США по советским вооружениям Любовь Степушова Эксперты рассказали об особенностях покупки недвижимости на Бали Ирина Гусакова Залужный назвал БПЛА чудо-оружием ВСУ Андрей Николаев
Для стимуляции цветения растений есть самое дешёвое средство
Повысьте устойчивость мышц туловища и плеч: выполните это упражнение с гирями
Объявлены малоизвестные факты о "народном" бензине АИ-92
Объявлены малоизвестные факты о "народном" бензине АИ-92
Последние материалы
79-летнему актёру из "Игры в кальмара" грозит тюремный срок
Фикус Бенджамина порадует шикарной листвой: основные правила выращивания
Прыгунья в воду Бруенок считает, что выступающих под нейтральным флагом россиян "морально задавят"
Семь способов отбелить зубы без зубной пасты
Эксперты объяснили, что делать, если в бак залит не тот бензин
Залужный назвал БПЛА чудо-оружием ВСУ
Почему кошки мяукают: причины и рекомендации специалистов для хозяев
Приготовьте эти оладьи с манкой на завтрак: отличный завтрак
Главные авиационные удары США на Ближнем Востоке наносятся по Сирии и Ираку
Диетолог Соломатина заявила, что СВЧ-печи не провоцируют онкологические заболевания
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников