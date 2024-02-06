Вы по-другому взглянете на лилейники: они будут шикарно смотреться в саду - вы перестанете их ассоциировать с цветниками у бабушки на даче

Лилейник станет прекрасным украшением сада при правильной посадке

1:59 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Лилейник — это растение, которое многим знакомо. Некоторые ассоциируют его с традиционными цветниками у бабушки на даче. Однако попробуйте по-другому взглянуть на него и пересмотреть стереотипы, связанные с этим растением.

Фото: Own work by Citron / CC-BY-SA-3.0 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Лилейник — это многолетник с корневищем, формирующий широкие розетки изящных, мечевидных листьев, которые грациозно изгибаются, создавая фонтанообразную форму. Высота куста существенно различается в зависимости от сорта. Некоторые низкорослые виды не превышают 45-60 см, среднерослые достигают 60-90 см, а высокорослые могут достигать человеческого роста.

Ландшафтный архитектор Оксана Черных в своём Дзен-канале "Садовник Агаты Кристи" рассказала о способах его применения в саду.

В узкой полосе

Часто возникают ситуации, когда нужно засадить узкое пространство, например, выстроенные бетонные кашпо вдоль периметра современного дома. Посадите лилейники в сочетании со злаками и туями, которые создадут контраст и дополнят их. Благодаря утолщенному корневищу лилейники хорошо сохраняют влагу и переносят краткосрочные засухи, а также справляются с местами с застоем воды.

Монопосадка

В этом случае цветок представляет собой декоративный элемент сада с весны до поздней осени, что делает их привлекательными для оформления всего сезона.

В миксбордере

Лилейники отлично сочетаются с другими многолетними цветами в миксбордерах. При выборе соседей следует учитывать цветовую гамму и температуру. Например, лилейники хорошо смотрятся с тёплыми оттенками, а цветущие многолетники с жёлтыми или оранжевыми цветоносами могут дополнить их красоту.

Таким образом, лилейники, правильно размещённые в саду, могут стать элегантным и стильным элементом дизайна, придающим уникальный шарм вашему саду.