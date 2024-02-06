Почвопокровные растения — отличное решение для создания шикарного растительного покрова. Благодаря им земля не теряет своей структуры, остаётся мягкой, сохраняет полезные вещества.
Почвопокровники можно использовать в качестве "живой мульчи". Они создают декоративные ковры с ранней весны до глубокой осени, а некоторые из них остаются вечнозелёными. Ландшафтный архитектор Оксана Черных в своём Дзен-канале "Садовник Агаты Кристи" сделала подборку отличных почвопокровников.
Для солнечных мест
Тимьян ползучий. Образует плотные подушки, хорошо растет на солнце и в лёгких почвах, устойчив к засухе, легко вырастает из семян.
Очиток едкий. Суккулент, который хранит влагу в своих листьях, образует плотные, равномерно зелёные "газоны", особенно впечатляющие во время цветения.
Дюшенея. Декоративная земляника, цветет весь летний сезон, неприхотлива и устойчива.
Вербейник монетчатый. Низкорослый ковёр из светло-зелёных мелких листьев, устойчив к вытаптыванию и быстро заполняет пространство.
Для затенённых мест
Живучка ползучая. Многолетник с темно-зелеными листьями и синими соцветиями, быстро покрывает открытые участки земли, особенно подходит для склонов.
Барвинок. Вечнозелёный почвопокровник, быстро разрастается, образуя плотный ковёр.
Мшанка. Напоминает ирландский мох, высокоценный почвопокровник для полутени.
Кустарники-почвопокровник
Пахизандра верхушечная. Вечнозелёное растение, способное создавать плотные подушки.
Ива Грин Карпет. Низкорослый кустарник с густой кроной, быстро растущий.
Стефанандра. Идеально подходит для укрепления склонов и создания декоративных форм.
Можжевельники горизонтальный и обыкновенный с приставкой carpet. Создают вечнозеленые плотные подушки и могут использоваться для создания эффектных композиций.
Нынешняя "золотая лихорадка" во многом обусловлена действиями России, которая ранее относилась к накоплению золота достаточно спокойно, отмечает Baijiahao.