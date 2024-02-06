Посадите эти почвопокровники для получения плодородной земли: они сохранят мягкость почвы и питательные вещества

Почвопокровные растения станут "живой мульчей" для земли на участке

2:04 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Почвопокровные растения — отличное решение для создания шикарного растительного покрова. Благодаря им земля не теряет своей структуры, остаётся мягкой, сохраняет полезные вещества.

Фото: Own work by Krzysztof Ziarnek, Kenraiz is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Почвопокровники можно использовать в качестве "живой мульчи". Они создают декоративные ковры с ранней весны до глубокой осени, а некоторые из них остаются вечнозелёными. Ландшафтный архитектор Оксана Черных в своём Дзен-канале "Садовник Агаты Кристи" сделала подборку отличных почвопокровников.

Для солнечных мест

Тимьян ползучий. Образует плотные подушки, хорошо растет на солнце и в лёгких почвах, устойчив к засухе, легко вырастает из семян.

Очиток едкий. Суккулент, который хранит влагу в своих листьях, образует плотные, равномерно зелёные "газоны", особенно впечатляющие во время цветения.

Дюшенея. Декоративная земляника, цветет весь летний сезон, неприхотлива и устойчива.

Вербейник монетчатый. Низкорослый ковёр из светло-зелёных мелких листьев, устойчив к вытаптыванию и быстро заполняет пространство.

Для затенённых мест

Живучка ползучая. Многолетник с темно-зелеными листьями и синими соцветиями, быстро покрывает открытые участки земли, особенно подходит для склонов.

Барвинок. Вечнозелёный почвопокровник, быстро разрастается, образуя плотный ковёр.

Мшанка. Напоминает ирландский мох, высокоценный почвопокровник для полутени.

Кустарники-почвопокровник

Пахизандра верхушечная. Вечнозелёное растение, способное создавать плотные подушки.

Ива Грин Карпет. Низкорослый кустарник с густой кроной, быстро растущий.

Стефанандра. Идеально подходит для укрепления склонов и создания декоративных форм.

Можжевельники горизонтальный и обыкновенный с приставкой carpet. Создают вечнозеленые плотные подушки и могут использоваться для создания эффектных композиций.