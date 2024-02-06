Создайте шикарный зелёный ковёр с этим почвопокровником: не останется места сорнякам - он невысокий, радует цветами

Камнеломка Арендса - прекрасный почвопокровник для вашего сада

0:58 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Камнеломка Арендса — растение с плотными зелёными листьями. Это подушковидный кустик, который остаётся зеленым круглый год, что делает его привлекательным для зимнего сада. Попробуйте данное растение в качестве почвопокровника. Автор Дзен-канала "Садовник Агаты Кристи" Оксана Черных рассказала о растении подробнее.

Фото: Own work by Agnieszka Kwiecień, Nova is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Камнеломка Арендса прекрасно растёт как на солнце, так и в полутени, легко размножается делением куста и образует зелёный ковер, когда кусты сомкнутся. Растению не требуются разные процедуры по уходу. Растёт на обычной земле и часто там, где другие культуры не приживаются.

Камнеломка Арендса не нужно стричь. Растение цветёт в июне, вырастает до 15 сантиметров.

Хотя в садовых центрах чаще всего Камнеломку Арендса предлагают для альпинариев, она также может использоваться как отличный почвопокровник в массивных посадках.