Этот дивный цветок будет настоящим воплощением элегантности: он очарует яркими красками - неприхотливый многолетник подойдёт для каждого сада

В период цветения фритиллярия — это настоящее визуальное воплощение элегантности. Она удивляет необычной формой соцветий, создающих сходство с пальмой.

Фото: flickr.com by Henry Heatly from Chicago, United States of America is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic