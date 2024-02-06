Этот дивный цветок будет настоящим воплощением элегантности: он очарует яркими красками - неприхотливый многолетник подойдёт для каждого сада

Фритиллярия — прекрасное решение для украшения сада

1:12 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

В период цветения фритиллярия — это настоящее визуальное воплощение элегантности. Она удивляет необычной формой соцветий, создающих сходство с пальмой.

Фото: flickr.com by Henry Heatly from Chicago, United States of America is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

С учётом того, что цветение происходит в середине весны, когда цветущих растений ещё немного, растение можно считать настоящим воплощением красоты в этот период, что объясняет её прозвище — императорский рябчик.

Фритиллярия представляет собой многолетнее луковичное растение с высотой до 1,5 метра. Его соцветие обычно состоит из 6 колокольчатых бутонов, направленных вниз, а над ними располагаются узкие листья. Есть оранжевые, ярко-жёлтые, коричневые сорта, пишет Дзен-канал "Ландшафтный дизайн".

Лучше сажать цветок на открытых тёплых участков с рассеянным освещением или лёгким затенением. Рябчик не переносит избытка влаги, поэтому почва должна быть рыхлой, проницаемой и питательной.

При поливе не допускайте переувлажнения почвы. Рябчики положительно реагируют на подкормки, особенно азотные в период бутонизации, и комплексные минеральные удобрения ближе к цветению.