Подсонухи хорошо в качестве ограды, но вот 3 аргумента "против", о которых помнят опытные дачники

Забор из подсолнухов: эффектный ландшафт или незадачливый садовод?

1:39 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Импозантные «заборы» из подсолнухов, украшающие огород, могут показаться привлекательными, но разгадав тайны, которые эти красивые растения скрывают, вы, вероятно, подумаете дважды, прежде чем в следующем сезоне посадить их на своем участке.

Фото: flickr. com by Martin Abegglen is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Существует несколько убедительных причин, по которым стоит воздержаться от выращивания подсолнухов вблизи других культур.

Во-первых, подсолнухи являются изрядно прожорливыми растениями . Грядки, где росли подсолнухи, потребуют тщательного удобрения перед следующим сезоном, иначе из-за дефицита полезных микроэлементов в почве ничего не произрастет. Подсолнухи в буквальном смысле «вытягивают» все из почвы.

. Грядки, где росли подсолнухи, потребуют тщательного удобрения перед следующим сезоном, иначе из-за дефицита полезных микроэлементов в почве ничего не произрастет. Подсолнухи в буквальном смысле «вытягивают» все из почвы. Во-вторых, подсолнухи ухудшают качество почвы , что влияет на урожай соседних культур.

, что влияет на урожай соседних культур. В-третьих, они привлекают пернатых, что может оказаться не только полезным, но и проблематичным, так как птицы могут пожирать созревший урожай.

Дополнительно, корневая система подсолнуха мощна и токсична, извлекая из почвы полезные элементы и подавляя рост других растений.

Поэтому садоводы рекомендуют держать подсолнухи подальше от таких культур, как картошка, помидоры и клубника, а также избегать соседства с растениями, любящими солнце.

Хотя подсолнухи могут предоставить защиту от ветра, это едва ли веская причина для их выращивания. Вместо этого стоит обратить внимание на альтернативы, например, на кукурузу, которая, будучи также высокорослой, не приносит такого вреда соседним культурам и может стать более благоприятным выбором для вашего огорода.