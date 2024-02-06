Импозантные «заборы» из подсолнухов, украшающие огород, могут показаться привлекательными, но разгадав тайны, которые эти красивые растения скрывают, вы, вероятно, подумаете дважды, прежде чем в следующем сезоне посадить их на своем участке.
Существует несколько убедительных причин, по которым стоит воздержаться от выращивания подсолнухов вблизи других культур.
Дополнительно, корневая система подсолнуха мощна и токсична, извлекая из почвы полезные элементы и подавляя рост других растений.
Поэтому садоводы рекомендуют держать подсолнухи подальше от таких культур, как картошка, помидоры и клубника, а также избегать соседства с растениями, любящими солнце.
Хотя подсолнухи могут предоставить защиту от ветра, это едва ли веская причина для их выращивания. Вместо этого стоит обратить внимание на альтернативы, например, на кукурузу, которая, будучи также высокорослой, не приносит такого вреда соседним культурам и может стать более благоприятным выбором для вашего огорода.
Нынешняя "золотая лихорадка" во многом обусловлена действиями России, которая ранее относилась к накоплению золота достаточно спокойно, отмечает Baijiahao.