Для того чтобы гарантировать обильный урожай в будущем, необходимо предпринять всего три простых шага по уходу за почвой уже по окончании дачного сезона.
Первым шагом после сбора урожая стоит избавиться от остатков ботвы, которые рекомендуется сжечь. Важно избегать тряски ботвой над грядкой, чтобы предотвратить разлет бактерий по всему огороду. Это особенно важно, учитывая, что некоторые растения могли быть заражены болезнями, не замеченными дачником. Сжигание ботвы, а не ее компостирование, помогает избежать дальнейшего распространения инфекций.
Вторым шагом следует удалить остатки старой мульчи и корни, оставшиеся в почве. Остатки мульчи можно безопасно добавить в компост. Этот этап не только очищает грядки, но и подготавливает почву для следующего сезона.
Третьим и, возможно, наиболее важным шагом является посадка сидератов. Сидераты значительно полезнее для почвы, чем химические удобрения. Они сажаются сразу после уборки урожая, а затем срезаются осенью, оставляя корни гнить в почве. Этот процесс обогащает почву микроэлементами и способствует восстановлению ее плодородия.
Существуют различные сидераты для разных культур, но горчица и бархатцы являются универсальными вариантами, подходящими после любых овощей.
С правильным выполнением этих шагов по уходу за грядками, почва станет рыхлой, плодородной и здоровой, готовой к следующему сезону. Дачнику останется только радоваться высокому качеству почвы и собирать рекордный урожай в следующем сезоне.
Нынешняя "золотая лихорадка" во многом обусловлена действиями России, которая ранее относилась к накоплению золота достаточно спокойно, отмечает Baijiahao.