Рассказываем что делать, чтобы не желтели огурцы

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Почему огурцы желтеют?

2:06
Садоводство » Овощи

Огурцы — это один из самых популярных и любимых овощей, который часто используется в кулинарии. Они богаты витаминами и минералами, а также имеют низкую калорийность, что делает их идеальным продуктом для здорового питания. Однако, многие люди сталкиваются с проблемой желтизны огурцов, которая может испортить внешний вид и вкус блюд.

Почему огурцы желтеют?
Фото: commons.wikimedia. org by apple2000 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Почему огурцы желтеют? Это может быть вызвано несколькими причинами. Во-первых, это может быть результатом неправильного хранения огурцов. Они должны храниться в прохладном и сухом месте, при температуре от 10 до 15 градусов Цельсия. Если огурцы хранятся при более высокой температуре, они начинают желтеть и терять свою свежесть.

Второй причиной желтизны огурцов может быть недостаток влаги. Огурцы состоят из 95% воды, поэтому необходимо регулярно поливать их, чтобы они оставались сочными и свежими. Если огурцы не получают достаточно влаги, они начинают высыхать и желтеть.

Также, желтизна огурцов может быть вызвана неправильным уходом за растением. Например, частое обильное поливание может привести к переувлажнению почвы, что может привести к желтизне огурцов. Также недостаток питательных веществ в почве может стать причиной желтизны огурцов.

Чтобы избежать желтизны огурцов, необходимо соблюдать несколько правил. Во-первых, правильно хранить огурцы. Они должны быть помещены в пакет из полиэтилена или холодильник, чтобы сохранить свежесть и влажность. Также, необходимо регулярно проверять температуру в холодильнике, чтобы она не превышала 15 градусов Цельсия.

Во-вторых, необходимо обеспечить огурцам достаточное количество влаги. Регулярно поливайте растения и следите за состоянием почвы. Если она слишком сухая, увеличьте частоту полива.

Важно правильно ухаживать за растением. Не переувлажняйте почву и не перегружайте огурцы удобрениями. Следите за состоянием листьев и стеблей, чтобы своевременно выявить проблемы и предотвратить желтизну огурцов.

Желтеют листья огурцов. Срочно принимайте меры, чтобы не лишиться урожая
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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