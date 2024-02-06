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Эти зимние яблони отличаются особенностью плодоношения

Зимние яблони и их сорта

2:06
Садоводство » Деревья и кустарники

Зимние яблони — чрезвычайно популярное растение среди садоводов и любителей садово-огородного дела. Они отличаются от других яблоневых деревьев особенностью плодоношения, которое происходит в зимний период. Рассмотрим некоторые виды зимних яблонь и их сорта.

Зимние яблони и их сорта
Фото: Own work by Glysiak is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International, 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic license

Одним из наиболее известных сортов зимних яблонь является "Антоновка". Это растение отличается высокой морозоустойчивостью и великолепным вкусом плодов. Яблоки этого сорта имеют средний размер, зеленоватого цвета с оттенками красного. Они обладают сочной мякотью и приятным сладковатым вкусом. "Антоновка" широко используется для приготовления различных кулинарных блюд, а также для изготовления яблочного сока и варенья.

Ещё одним популярным сортом зимних яблонь является "Лиголь". Этот сорт привлекает внимание своей неприхотливостью и высокой урожайностью. Яблоки "Лиголя" имеют крупный размер, округлую или слегка удлинённую форму и насыщенный красный цвет. Они обладают легким кисло-сладким вкусом и сочной мякотью, отлично подходят для употребления в свежем виде или для приготовления компотов и салатов.

Также стоит упомянуть сорт "Зимнее яблоко", известное своей высокой урожайностью и отличным вкусом плодов. Яблоки данного сорта имеют небольшой размер, округлую форму и желтоватый цвет с красными полосами. Они обладают сочной, слегка кисловатой мякотью и приятным ароматом. "Зимнее яблоко" часто используется для приготовления домашних компотов, варенья и пирогов.

Зимние яблони — это незаменимое растение в саду каждого любителя садово-огородного дела. Они радуют вкусными и сочными плодами даже в самый холодный период года. Мы рассказали лишь некоторые из многочисленных сортов зимних яблонь, каждый из которых обладает своим неповторимым вкусом и характеристиками. Выбор сорта зависит от ваших предпочтений и требований. Однако любой из них принесёт вам радость и пользу во время зимних холодов.

Зимние сорта яблонь, краткое описание, плодоношение в питомнике растений
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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