С вредными насекомыми, которые будут обитать на даче, можно бороться с помощью птиц

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Как привлечь насекомоядных птиц на участок

2:57
Садоводство

Одним из эффективных методов борьбы с насекомыми, вредными для участка или сада, является привлечение насекомоядных птиц. Эти птицы способны съедать большое количество вредных насекомых, таких как мошки, комары, тлеющие насекомые, листовертки, гусеницы и многие другие. Привлечение насекомоядных птиц имеет множество преимуществ, о которых мы расскажем. Кроме того, предложим несколько практических советов о том, как создать условия, чтобы эти полезные птицы населяли ваш участок.

Как привлечь насекомоядных птиц на участок
Фото: /creativecommons.org by Lestat is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en

Преимущества привлечения насекомоядных птиц:

1. Естественный способ контроля вредителей: Привлекая насекомоядных птиц, вы устанавливаете естественный механизм борьбы с вредными насекомыми, что позволяет избегать использования химических препаратов и пестицидов.

2. Экологическая устойчивость: Привлечение насекомоядных птиц является экологически устойчивым методом, так как оно не вредит окружающей среде и не нарушает экологическое равновесие.

3. Экономическая выгода: Уничтожение вредителей насекомых позволяет снизить расходы на специальные препараты и химикаты, которые обычно используются для борьбы с вредителями.

4. Разнообразие птиц: Привлечение насекомоядных птиц также способствует разнообразию видов на вашем участке, что делает его более привлекательным и живописным.

Как привлечь насекомоядных птиц на ваш участок:

1. Создайте удобные условия: Для привлечения насекомоядных птиц на участок, необходимо создать комфортные условия и подходящую среду для их обитания. Высаживайте многолетние цветы и кустарники, которые привлекают насекомых, такие как липа, клевер, базилик, мята, шалфей и другие. Также учтите, что птицы нуждаются в водоёмах, так что установите птичью ванночку или маленький пруд.

2. Предоставьте пищу: Летом и осенью, когда насекомые наиболее активны, предлагайте птицам еду. Это могут быть специальные кормушки или просто небольшие пластиковые ящики, заполненные гусеницами, муравьями, мошками и т. д.

3. Избегайте применения химических средств: Для того чтобы привлечь насекомоядных птиц, избегайте использования пестицидов и химических средств, которые могут отпугнуть этих полезных птиц.

4. Устроите гнезда: Для привлечения насекомоядных птиц установите на участке гнёзда или специальные домики для птиц.

Привлечение насекомоядных птиц на ваш участок — это выгодный и экологически устойчивый способ борьбы с вредными насекомыми. Создание комфортных условий для обитания и предоставление пищи являются ключевыми факторами в успешном привлечении этих полезных птиц. Помните, что они полезны, так как контролируют насекомых, и действуют экологически безопасным и естественным способом.

Полезные птицы в вашем саду
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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