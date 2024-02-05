Это дивное растение станет яркой краской в тусклом зимнем саду: посадите его в этом сезоне

Декоративная капуста универсальна для цветника: она прекрасно украсит сад

1:36 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Декоративная капуста — универсальное растение для цветника. Она очень привлекательна, неприхотлива и холодостойка. Особую декоративность придаёт осенью, когда другие растения уже готовы к зиме, пишет Дзен-канал "Ландшафтный дизайн".

Фото: flickr.com by Terren is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Это двухлетнее растение вырастает от 20 до 130 см. Однако в декоративном цветоводстве чаще используются компактные сорта высотой до 30-40 см. Листья фиолетового, розового, кремового и жёлто-зелёного оттенков имеют разные узоры.

Лучше всего декоративная капуста процветает на солнечном участке с качественной и средней плодородностью почвы. Супесчаный или суглинистый грунт считается оптимальным. Растение не любит бедных, лёгких или слишком плотных почв.

Регулярный полив необходим в период активного роста и в засушливые периоды. Подкармливается органикой или комплексами минеральных удобрений, первую подкормку проводят через пару недель после посадки.

Декоративная капуста устойчива к холоду до -15 градусов. Это растение способно создать яркие пятна в цветнике, придавая свежесть тусклому предзимнему саду. Часто высаживается вдоль бордюров, заполняет пустующие места, используется для создания орнаментальных клумб. Можно выращивать в огородных грядках среди других овощей и использовать в контейнерном озеленении, комбинируя с бархатцами, хризантемами, астрами, цинерарией, очитками и злаками.