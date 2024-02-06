Опытные дачники знают об этих 4 ошибках в выращивании огурцов, когда ботвы много, а плодов нет

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Секреты успешного выращивания огурцов на даче: опытные советы

1:47
Садоводство » Овощи

Проблемы с урожайностью огурцов на дачных грядках — причины и эффективные решения

Секреты успешного выращивания огурцов на даче: опытные советы
Фото: commons.wikimedia. org by H. Zell is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Дачники часто сталкиваются с ситуацией, когда на грядках огурцов обильная ботва растений раскидывается, но цветков и плодов почти нет. Опытные огородники выявили несколько ключевых причин, влияющих на плохую урожайность и предложили эффективные способы решения проблем.

Причины неудач:

  • Перекорм азотистыми удобрениями: Использование избыточного количества азота, такого как перегной или трава, может привести к нежелательному росту зелени на ущерб формированию цветков и плодов.
  • Полив холодной водой: Холодная вода может замедлить метаболизм растений, влияя на процессы цветения и оплодотворения.
  • Затененное место: Огурцы предпочитают солнечные участки и плохо развиваются в тени.
  • Неподходящая погода: Прохладные или слишком жаркие условия также могут сказаться на урожайности.

Рекомендации для успешного выращивания:

Выбор качественных семян: Используйте семена возрастом от 2 лет и старше, предпочтительно 3-4 года.

Искусственное старение семян: Продлите срок службы семян, поместив их на 20 минут в раствор марганцовки, затем просушивайте при постоянной температуре 28-30 °C в течение 50 дней.

Равномерное питание: Обеспечьте растения равномерным распределением азота, калия и фосфора.

Теплый полив: Поливайте посадки теплой водой, избегая избытка, чтобы предотвратить образование грибка и гибель растений.

Выбор солнечного места: Размещайте огурцы на участках, где они получат достаточно солнечной энергии, избегая избыточной тени в полдень и на закате.

Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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