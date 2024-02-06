Опытные дачники знают об этих 4 ошибках в выращивании огурцов, когда ботвы много, а плодов нет

Секреты успешного выращивания огурцов на даче: опытные советы

1:47 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Проблемы с урожайностью огурцов на дачных грядках — причины и эффективные решения

Фото: commons.wikimedia. org by H. Zell is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Дачники часто сталкиваются с ситуацией, когда на грядках огурцов обильная ботва растений раскидывается, но цветков и плодов почти нет. Опытные огородники выявили несколько ключевых причин, влияющих на плохую урожайность и предложили эффективные способы решения проблем.

Причины неудач:

Перекорм азотистыми удобрениями: Использование избыточного количества азота, такого как перегной или трава, может привести к нежелательному росту зелени на ущерб формированию цветков и плодов.

Использование избыточного количества азота, такого как перегной или трава, может привести к нежелательному росту зелени на ущерб формированию цветков и плодов. Полив холодной водой: Холодная вода может замедлить метаболизм растений, влияя на процессы цветения и оплодотворения.

Холодная вода может замедлить метаболизм растений, влияя на процессы цветения и оплодотворения. Затененное место: Огурцы предпочитают солнечные участки и плохо развиваются в тени.

Огурцы предпочитают солнечные участки и плохо развиваются в тени. Неподходящая погода: Прохладные или слишком жаркие условия также могут сказаться на урожайности.

Рекомендации для успешного выращивания:

Выбор качественных семян: Используйте семена возрастом от 2 лет и старше, предпочтительно 3-4 года.

Искусственное старение семян: Продлите срок службы семян, поместив их на 20 минут в раствор марганцовки, затем просушивайте при постоянной температуре 28-30 °C в течение 50 дней.

Равномерное питание: Обеспечьте растения равномерным распределением азота, калия и фосфора.

Теплый полив: Поливайте посадки теплой водой, избегая избытка, чтобы предотвратить образование грибка и гибель растений.

Выбор солнечного места: Размещайте огурцы на участках, где они получат достаточно солнечной энергии, избегая избыточной тени в полдень и на закате.