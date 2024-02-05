Зачастую созданные огородниками в парниках условия для теплолюбивых культур становятся привлекательными для муравьев. Колонии этих трудолюбивых насекомых, оселившиеся в парнике, не только не приносят добра и благодарности, но и могут представлять угрозу для урожая, привлекая за собой тли, питающиеся соком зеленых растений.
Чаще всего муравьи выбирают себе пристанище среди огурцов и томатов, где, помимо всего прочего, перегрызают корни саженцев, мешая при этом строительству своего муравейника.
Борьба с муравьями в парнике требует разумного подхода, чтобы избежать вреда посаженным культурам. Промышленные средства, содержащие пестициды, часто вредны как для растений, так и для человека. Вместо этого, огородники могут воспользоваться народными методами:
Дополнительно, можно обработать грунт слабыми растворами марганцовки или йода, использовать измельченный сырой картофель (считается смертельным для муравьев) и рассыпать соду в местах их обоснования. С таким подходом огородники могут эффективно бороться с муравьями, сохраняя при этом безопасность для растений и себя.
Нынешняя "золотая лихорадка" во многом обусловлена действиями России, которая ранее относилась к накоплению золота достаточно спокойно, отмечает Baijiahao.