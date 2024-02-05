3 средства борьбы с муравьями в парнике, когда уже высажены саженцы растений

Безопасные и эффективные методы борьбы с муравьями в парнике: советы огородникам

Зачастую созданные огородниками в парниках условия для теплолюбивых культур становятся привлекательными для муравьев. Колонии этих трудолюбивых насекомых, оселившиеся в парнике, не только не приносят добра и благодарности, но и могут представлять угрозу для урожая, привлекая за собой тли, питающиеся соком зеленых растений.

Фото: commons.wikimedia. org by AleWi is licensed under public domain

Чаще всего муравьи выбирают себе пристанище среди огурцов и томатов, где, помимо всего прочего, перегрызают корни саженцев, мешая при этом строительству своего муравейника.

Эффективные методы борьбы с муравьями в парнике

Борьба с муравьями в парнике требует разумного подхода, чтобы избежать вреда посаженным культурам. Промышленные средства, содержащие пестициды, часто вредны как для растений, так и для человека. Вместо этого, огородники могут воспользоваться народными методами:

Кипяток: эффективен для уничтожения небольших муравейских колоний, находящихся вдали от корней растений. Эфирные масла: использование пряных трав, нашатыря, аммиака, керосина, чеснока и горчицы для изгнания муравьев. Борная кислота: создание приманок для уничтожения муравьев в последующем.

Дополнительно, можно обработать грунт слабыми растворами марганцовки или йода, использовать измельченный сырой картофель (считается смертельным для муравьев) и рассыпать соду в местах их обоснования. С таким подходом огородники могут эффективно бороться с муравьями, сохраняя при этом безопасность для растений и себя.