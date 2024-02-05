Как заставить цвести эухарис: опытный садовод назвал пять основных причин отсутствия бутонов

Почему эухарис не цветёт

1:21 Your browser does not support the audio element. Садоводство Комнатные цветы

Эухарис получил своё имя благодаря изящным цветам, напоминающим нарциссы. Белые бутоны распускаются дважды или трижды в год при правильном уходе. Владельцы эухарисов могут быть удивлены отсутствием цветения, но рекомендуется постараться его стимулировать. Садовод назвал основные причины отсутствия цветения.

Фото: Own work by Σ64 is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

1. Одиночество. Эухарис может не цвести, пока не нарастит несколько деток-луковиц. Рекомендуется высаживать группы луковиц для более быстрого цветения. Если вы уже высадили в горшок одиночную луковицу, подсадите к ней ещё парочку, пишет Дзен-канал "Садоёж".

2. Просторный горшок. Эухарис любит тесноту, и поэтому рекомендуется высаживать несколько луковиц в один горшок.

3. Резкие перепады температуры и сквозняки. Они могут помешать цветению. Эухарис требует стабильной температуры выше 20 градусов.

4. Отсутствие периода покоя. Эухарис нуждается в периоде покоя на месяц-полтора, включая ограничение поливов и уменьшение подкормок.

5. Дефицит питательных веществ. Используйте удобрения с низким содержанием азота и внесите калийно-фосфорный состав в конце зимы для стимуляции цветения.