Как заставить цвести эухарис: опытный садовод назвал пять основных причин отсутствия бутонов

Эухарис получил своё имя благодаря изящным цветам, напоминающим нарциссы. Белые бутоны распускаются дважды или трижды в год при правильном уходе. Владельцы эухарисов могут быть удивлены отсутствием цветения, но рекомендуется постараться его стимулировать. Садовод назвал основные причины отсутствия цветения.
1. Одиночество. Эухарис может не цвести, пока не нарастит несколько деток-луковиц. Рекомендуется высаживать группы луковиц для более быстрого цветения. Если вы уже высадили в горшок одиночную луковицу, подсадите к ней ещё парочку, пишет Дзен-канал "Садоёж".
2. Просторный горшок. Эухарис любит тесноту, и поэтому рекомендуется высаживать несколько луковиц в один горшок.
3. Резкие перепады температуры и сквозняки. Они могут помешать цветению. Эухарис требует стабильной температуры выше 20 градусов.
4. Отсутствие периода покоя. Эухарис нуждается в периоде покоя на месяц-полтора, включая ограничение поливов и уменьшение подкормок.
5. Дефицит питательных веществ. Используйте удобрения с низким содержанием азота и внесите калийно-фосфорный состав в конце зимы для стимуляции цветения.
Замиокулькас (лат. Zamioculcas zamiifolia) - это растение семейства ароидных, которое произрастает в тропических и субтропических регионах Африки. Оно также известно под названием "долларовое дерево" или "замифолия". Замиокулькас - это красивое и неприхотливое растение, которое становится все более популярным среди цветоводов благодаря своей устойчивости и привлекательному внешнему виду.