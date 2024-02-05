Листья фиалки завяли и выглядят, как тряпочки: названы главные причины

Часто у фиалки вянут листья и становятся похожими на тряпочки. Это свидетельствует о том, что с растением что-то не в порядке. Часто подобное состояние вызывается избыточным поливом. Однако есть ещё несколько причин, о которых рассказал Дзен-канал "Садоёж".
Полив с омыванием листьев. Не следует направлять поток воды в центр розетки, так как это может вызвать гниение корней. Мягкие опущенные листья могут свидетельствовать о повреждении и гниении корней. Поэтому поливать фиалку следует вокруг края горшка (используя, например, спринцовку или лейку с длинным носиком), через поддон или с использованием фитиля.
Слишком большой горшок. Многие не замечают, как много воды используют при поливе. Кажется, что горшок крупный, объём почвы значителен, и когда листья фиалки такие объёмные, сразу хочется полить более обильно. Однако высохший верхний слой почвы ещё не говорит о том, что пора поливать. Внутри горшка земля может быть влажной, и корни просто не могут справиться с таким избыточным поливом, что приводит к гниению корней и, как следствие, к опущенным листьям.
Сквозняки и переохлаждение. Фиалки очень чувствительны к сквознякам и могут реагировать на даже лёгкое охлаждение. Поэтому их не следует оставлять на подоконнике с открытым окном. Влажная земля под воздействием прохладного воздуха может причинить вред корням фиалки. Чтобы избежать этого, растения следует защищать от сквозняков. Также не рекомендуется высаживать их в керамические горшки, так как они могут охлаждать корни ещё сильнее.
Замиокулькас (лат. Zamioculcas zamiifolia) - это растение семейства ароидных, которое произрастает в тропических и субтропических регионах Африки. Оно также известно под названием "долларовое дерево" или "замифолия". Замиокулькас - это красивое и неприхотливое растение, которое становится все более популярным среди цветоводов благодаря своей устойчивости и привлекательному внешнему виду.