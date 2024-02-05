Листья фиалки завяли и выглядят, как тряпочки: названы главные причины

Почему у фиалки вянут листья: названы причины

1:39 Your browser does not support the audio element. Садоводство Комнатные цветы

Часто у фиалки вянут листья и становятся похожими на тряпочки. Это свидетельствует о том, что с растением что-то не в порядке. Часто подобное состояние вызывается избыточным поливом. Однако есть ещё несколько причин, о которых рассказал Дзен-канал "Садоёж".

Фото: www.thespruce. com/thmb/Ck6efYkLcK2Ny7STBkOmFbtP7-U=/1500x0/filters:no_upscale():max_bytes(150000):strip_icc()/grow-african-violets-indoors-1902733-02-ae7c409a65ba4b949cb33518c37dd90e.jpg

Полив с омыванием листьев. Не следует направлять поток воды в центр розетки, так как это может вызвать гниение корней. Мягкие опущенные листья могут свидетельствовать о повреждении и гниении корней. Поэтому поливать фиалку следует вокруг края горшка (используя, например, спринцовку или лейку с длинным носиком), через поддон или с использованием фитиля.

Слишком большой горшок. Многие не замечают, как много воды используют при поливе. Кажется, что горшок крупный, объём почвы значителен, и когда листья фиалки такие объёмные, сразу хочется полить более обильно. Однако высохший верхний слой почвы ещё не говорит о том, что пора поливать. Внутри горшка земля может быть влажной, и корни просто не могут справиться с таким избыточным поливом, что приводит к гниению корней и, как следствие, к опущенным листьям.

Сквозняки и переохлаждение. Фиалки очень чувствительны к сквознякам и могут реагировать на даже лёгкое охлаждение. Поэтому их не следует оставлять на подоконнике с открытым окном. Влажная земля под воздействием прохладного воздуха может причинить вред корням фиалки. Чтобы избежать этого, растения следует защищать от сквозняков. Также не рекомендуется высаживать их в керамические горшки, так как они могут охлаждать корни ещё сильнее.