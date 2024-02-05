Сделайте это обязательно перед посадкой картошкой: пять важных процедур помогут получить щедрый урожай без вредителей

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Пять важных процедур перед посадкой картофеля позволят вырастить хороший урожай

2:00
Садоводство » Овощи

До начала посадки картошки ещё довольно много времени. Однако можно заранее подумать о подготовке почвы для культуры.

Пять важных процедур перед посадкой картофеля позволят вырастить хороший урожай
Фото: Own work by Ezhuttukari is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Как только снег растает, посейте сидераты. Оптимальным выбором для весенней посадки картошки является горчица. Она устойчива к холоду и начинает всходить при небольшом оттепели, что делает её неуязвимой для возможных заморозков. Кроме того, горчица известна своей способностью "очищать" почву, предотвращая рост сорняков, распространение болезней и вредителей. За неделю-две до посадки картошки, горчицу следует выкосить и внести в грунт, пишет Дзен-канал "Садоёж".

Весной рекомендуется установить ловушки для предотвращения распространения проволочника по участку и защиты будущего урожая. Ловушки можно создать, сделав неглубокие ямки и закапав в них компост или остатки картошки. Ещё один вариант — разрезать картошку пополам и также закапать в почву. К маю эти "приманки" следует сжечь.

Если почва на грядке тяжёлая, настоятельно рекомендуется подготовить её к посадке, добавив песок. Влага и дожди унесут песок глубже в почву, и, следовательно, перед посадкой картошки рыхление грядки будет легче. Это улучшит структуру почвы, что приведет к лучшему росту картошки.

Внесение удобрений лучше всего осуществлять осенью. Однако, если это время упущено, можно попробовать "поправить ситуацию". Перед посадкой рекомендуется обогатить почву перегноем. Если его нет или он ещё не растаял, можно провести процедуру внесения удобрений в процессе рыхления грунта. Если почва кислая, добавьте золу. В случае использования только минеральных удобрений подойдут нитроаммофоска или аммиачная селитра.

Последнее, но не менее важное, — это принятие мер по защите от землероек. Можно установить ультразвуковые отпугиватели и попробовать самодельные из палок с дёгтем.

Березовый деготь от проволочника // Посадка картофеля // Жизнь в деревне
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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