Обязательно сделайте это с семенами лука перед посадкой: все взойдут дружно и быстро в течение семи дней

Обработка семян лука перед посадкой обеспечит высокую всхожесть

0:44 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Перед посадкой семена лука рекомендуется обработать в специальном растворе. Об этом рассказали садоводы в группе В Контакте "Сад Огород Рассада Семена | Полезный блог".

Фото: "Onion Seeds" by photobunny is licensed under CC BY-NC-ND 2.0.

Из-за того, что семена лука богаты эфирными маслами, они зачастую сложно прорастают. Поэтому обработка обязательно необходима.

Возьмите половину чайной ложки соды и разведите её в горячей заварке. Высыпьте семена в этот раствор и оставьте в нём на 60 минут. После этого в течение часа подержите семена в растворе гумата. Далее подсушите их на салфетке.

Семена можно сажать в увлажнённую землю на глубину 1-1,5 сантиметра. Всходы ожидайте в течение семи дней.