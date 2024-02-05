Обязательно сделайте это с семенами лука перед посадкой: все взойдут дружно и быстро в течение семи дней

Перед посадкой семена лука рекомендуется обработать в специальном растворе. Об этом рассказали садоводы в группе В Контакте "Сад Огород Рассада Семена | Полезный блог".
Из-за того, что семена лука богаты эфирными маслами, они зачастую сложно прорастают. Поэтому обработка обязательно необходима.
Возьмите половину чайной ложки соды и разведите её в горячей заварке. Высыпьте семена в этот раствор и оставьте в нём на 60 минут. После этого в течение часа подержите семена в растворе гумата. Далее подсушите их на салфетке.
Семена можно сажать в увлажнённую землю на глубину 1-1,5 сантиметра. Всходы ожидайте в течение семи дней.
Замиокулькас (лат. Zamioculcas zamiifolia) - это растение семейства ароидных, которое произрастает в тропических и субтропических регионах Африки. Оно также известно под названием "долларовое дерево" или "замифолия". Замиокулькас - это красивое и неприхотливое растение, которое становится все более популярным среди цветоводов благодаря своей устойчивости и привлекательному внешнему виду.