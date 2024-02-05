Это эффектное растение отлично растёт в тени: оно очаровывает цветами небесного голубого цвета

Этот цветок очарует мелкими голубыми небесными цветами

1:47 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Это растение, которое остаётся декоративным на протяжении всего сезона, идеально подходит для теневых участков в саду. Его главным украшением являются крупные сердцевидные листья, часто обладающие необычной пёстрой окраской. Речь идёт бруннере.

Фото: Own work by Krzysztof Ziarnek, Kenraiz is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Многолетнику добавляют дополнительную декоративность мелкие, но привлекательные голубые цветочки, схожие с незабудками. Цветы бруннеры имеют белую сердцевину, а не жёлтую, как у незабудок.

Размер куста достигает примерно 50 см в высоту. Цветение бруннеры начинается в конце апреля и продолжается около месяца. Иногда возможно повторное цветение в осенний период.

В естественных условиях бруннера часто встречается в лесах, предпочитая тень и влажность. Важно создать аналогичные условия в саду. Растение плохо переносит засуху, поэтому в жарких регионах рекомендуется высаживать его в тенистых местах.

При достаточной влажности почвы поливают бруннеру только в период засушливого периода. Весной используют органические или комплексные минеральные удобрения.

Растение ценится за свою устойчивость к морозам, стойкость к болезням и долговечность. Оно может расти на одном месте до 15 лет, хотя рекомендуется проводить пересадку каждые 3-4 года, пишет Дзен-канал "Ландшафтный дизайн".

Бруннера прекрасно сочетается с папоротниками, хостами и можжевельниками в миксбордерах. Его можно посадить рядом с барвинком, гейхерой, астильбой и ландышами. Это многолетнее растение отлично подходит для обрамления садовых дорожек, украшения приствольных кругов деревьев и эффектного вида в каменистых садах.