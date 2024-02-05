Это эффектное растение отлично растёт в тени: оно очаровывает цветами небесного голубого цвета

Это растение, которое остаётся декоративным на протяжении всего сезона, идеально подходит для теневых участков в саду. Его главным украшением являются крупные сердцевидные листья, часто обладающие необычной пёстрой окраской. Речь идёт бруннере.
Многолетнику добавляют дополнительную декоративность мелкие, но привлекательные голубые цветочки, схожие с незабудками. Цветы бруннеры имеют белую сердцевину, а не жёлтую, как у незабудок.
Размер куста достигает примерно 50 см в высоту. Цветение бруннеры начинается в конце апреля и продолжается около месяца. Иногда возможно повторное цветение в осенний период.
В естественных условиях бруннера часто встречается в лесах, предпочитая тень и влажность. Важно создать аналогичные условия в саду. Растение плохо переносит засуху, поэтому в жарких регионах рекомендуется высаживать его в тенистых местах.
При достаточной влажности почвы поливают бруннеру только в период засушливого периода. Весной используют органические или комплексные минеральные удобрения.
Растение ценится за свою устойчивость к морозам, стойкость к болезням и долговечность. Оно может расти на одном месте до 15 лет, хотя рекомендуется проводить пересадку каждые 3-4 года, пишет Дзен-канал "Ландшафтный дизайн".
Бруннера прекрасно сочетается с папоротниками, хостами и можжевельниками в миксбордерах. Его можно посадить рядом с барвинком, гейхерой, астильбой и ландышами. Это многолетнее растение отлично подходит для обрамления садовых дорожек, украшения приствольных кругов деревьев и эффектного вида в каменистых садах.
Замиокулькас (лат. Zamioculcas zamiifolia) - это растение семейства ароидных, которое произрастает в тропических и субтропических регионах Африки. Оно также известно под названием "долларовое дерево" или "замифолия". Замиокулькас - это красивое и неприхотливое растение, которое становится все более популярным среди цветоводов благодаря своей устойчивости и привлекательному внешнему виду.