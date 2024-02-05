5 вариантов удобрений для капусты, чтобы кочаны выросли огромными и вкусными

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Подкормка капусты при посадке: правильный выбор грунта и питательных добавок

1:18 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Для обеспечения обильного и здорового урожая капусты необходимо провести подкормку культуры уже при посадке. Прежде чем приступить к высадке рассады и внесению необходимых питательных веществ, важно разбираться в предпочтениях почвы для капусты.

Фото: commons.wikimedia. org by Anil Simkhada is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Идеальная почва для капусты

Капуста процветает на суглинистой почве, обладающей хорошей влагоудерживающей способностью. Напротив, рост капусты ограничится на глинистых и кислых почвах.

Что добавить в почву при посадке

Часто используемые компоненты включают перепревший навоз или компост, смешанный с землей в соотношении 1 стакан под каждое растение. Также эффективны гуматы и нитроаммофоска (½ чайной ложки на одну лунку).

Альтернативные варианты:

Смесь из 1 стакана перепревшего навоза и 2 стаканов древесной золы. Куриный помет, предварительно пропущенный через перегной, замачивать в воде 2-3 дня перед внесением в лунку. Питательная смесь из 0,5 л скисшего варенья, 300 г прессованных дрожжей и 1 ведра воды, настаиваемая две недели в темном месте.

Бонус:

Измельченная яичная скорлупа также популярна для улучшения почвы перед посадкой капусты.