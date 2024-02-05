5 вариантов удобрений для капусты, чтобы кочаны выросли огромными и вкусными

Для обеспечения обильного и здорового урожая капусты необходимо провести подкормку культуры уже при посадке. Прежде чем приступить к высадке рассады и внесению необходимых питательных веществ, важно разбираться в предпочтениях почвы для капусты.
Идеальная почва для капусты
Капуста процветает на суглинистой почве, обладающей хорошей влагоудерживающей способностью. Напротив, рост капусты ограничится на глинистых и кислых почвах.
Что добавить в почву при посадке
Часто используемые компоненты включают перепревший навоз или компост, смешанный с землей в соотношении 1 стакан под каждое растение. Также эффективны гуматы и нитроаммофоска (½ чайной ложки на одну лунку).
Альтернативные варианты:
Бонус:
Измельченная яичная скорлупа также популярна для улучшения почвы перед посадкой капусты.
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