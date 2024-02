Зачем опытные дачники добавляют в почву зерна и крупы при черенковании

Многие дачники предпочитают разводить растения черенкованием, предпочитая этот метод покупке саженцев на рынке. За этим выбором стоит желание контролировать процесс и избежать возможных недобросовестных продавцов, чьи саженцы могут оказаться некачественными или даже отличаться от заказанных.

Фото: commons.wikimedia. org by Salicyna is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license