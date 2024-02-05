Неопытные огородники совершают эти 3 ошибки, удобряя почву золой и принося вред грунту

Зола как удобрение: советы по применению и что следует избегать

1:30 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Опытные садоводы и огородники знают, что зола может быть эффективным удобрением для почвы. Однако важно знать, как правильно использовать золу, чтобы избежать возможных проблем.

Фото: commons.wikimedia. org by Basile Morin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Золой удобряют почву, на которой растут любые растения, её используют в качестве подкормок для домашних цветов и с её помощью раскисляют почву. Огородники ценят золу за её способность помочь растениям стать крупными и здоровыми.

Однако не все золы одинаково полезны. Важно знать, какую золу следует избегать при использовании в качестве удобрения:

Зола с минеральными удобрениями: Смешивание золы с минеральными удобрениями может привести к химической реакции, в результате которой улетучится аммиак. Это может нарушить баланс микроэлементов в почве.

Переизбыток золы: Важно использовать золу в разумных количествах. Бездумное распределение золы по огороду может быть вредным, особенно для растений, предпочитающих кислую почву.

Зола из вредных материалов: Зола, полученная из сжигания окрашенных заборов, мусора, пластиковых бутылок или целлофановых пакетов, может содержать вредные вещества. Рекомендуется использовать золу, полученную от сжигания невредных материалов, таких как ветки молодых и старых деревьев, дров мягких пород и ботвы.

Зная, как правильно использовать золу в качестве удобрения, садоводы могут максимизировать её пользу и избежать негативных последствий.