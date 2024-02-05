Опытные садоводы знают, как избежать проблемы крошения малины после созревания

Уход за малиной: как избежать крошения ягод и обеспечить богатый урожай

1:22 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Мечта дачника, выращивающего малину, — это красные, крупные и ароматные ягоды, которые станут основой для варенья или будут распроданы за пару часов.

Фото: hu.wikipedia by Kollányi Gábor is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Проблема крошения ягод

Иногда при сборе урожая плоды крошатся и рассыпаются. Если для компота и джема такой вариант сгодится, то для продажи точно не пойдет.

Лучше не игнорировать проблему, потому что крошение сигнализирует о болезни куста, которая может повлиять на качество и обилие урожаев будущих сезонов.

Причины крошения малины

Одной из главных причин считается вирусное заболевание, которое переносят насекомые, например, тля. Инфекция также может переноситься пыльцой и семенами.

Болезнь махровой карликовости

Заболевание под названием махровая карликовость может в дальнейшем приводить не только к рассыпанию ягоды, но и к деформации куста, его пожелтению. В таком случае зараженные кусты спасти уже невозможно.

Профилактика и уход

Основой хорошего урожая и качества ягод являются питание и своевременный обильный полив. Нехватка влаги приводит к хрупкости плодов — зернышки, из которых состоит ягода, не связываются друг с другом и рассыпаются. Азотно-калийные удобрения, розовые растворы марганца и настойка крапивы — основной арсенал опытных садоводов.