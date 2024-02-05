Опытные садоводы знают, как избежать проблемы крошения малины после созревания

Мечта дачника, выращивающего малину, — это красные, крупные и ароматные ягоды, которые станут основой для варенья или будут распроданы за пару часов.
Проблема крошения ягод
Иногда при сборе урожая плоды крошатся и рассыпаются. Если для компота и джема такой вариант сгодится, то для продажи точно не пойдет.
Лучше не игнорировать проблему, потому что крошение сигнализирует о болезни куста, которая может повлиять на качество и обилие урожаев будущих сезонов.
Одной из главных причин считается вирусное заболевание, которое переносят насекомые, например, тля. Инфекция также может переноситься пыльцой и семенами.
Заболевание под названием махровая карликовость может в дальнейшем приводить не только к рассыпанию ягоды, но и к деформации куста, его пожелтению. В таком случае зараженные кусты спасти уже невозможно.
Профилактика и уход
Основой хорошего урожая и качества ягод являются питание и своевременный обильный полив. Нехватка влаги приводит к хрупкости плодов — зернышки, из которых состоит ягода, не связываются друг с другом и рассыпаются. Азотно-калийные удобрения, розовые растворы марганца и настойка крапивы — основной арсенал опытных садоводов.
В случае продления прав старшим водителям потребуется более тщательное медицинское обследование, включая психологическое тестирование.