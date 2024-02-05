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Эта земля имеет большое количество питательных веществ и устойчива к различному климату

Дачникам на заметку: рассказываем о дерновой земле

2:11
Садоводство

В цветоводстве необходимо иметь запасы земель, из которых составляются в различных комбинациях смеси для выращивания тех или иных растений. Один из видов почвы, который широко используется в садоводстве, это дерновая земля. Она обладает рядом уникальных свойств, которые делают её незаменимой для выращивания различных культурных растений.

Дачникам на заметку: рассказываем о дерновой земле
Фото: creativecommons.org by Ildar Sagdejev is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by-sa/1.0/deed.en

Что такое дерновая земля и как она образуется? Дерновая земля представляет собой смесь минеральных частиц, органических веществ и микроорганизмов. Она образуется под влиянием различных факторов, таких как климат, растительность, геологические процессы и др. В зависимости от этих факторов, дерновая земля может иметь различные свойства и состав.

Одной из главных особенностей дерновой земли является её высокая плодородность. Она содержит большое количество питательных веществ, необходимых для роста и развития растений. Кроме того, она обладает хорошей воздухопроницаемостью и водоудерживающей способностью, что позволяет растениям получать достаточное количество кислорода и влаги.

Дерновая земля также является очень устойчивой к различным климатическим условиям. Она может выдерживать как засушливые, так и влажные периоды, сохраняя свои питательные свойства. Благодаря этому, она широко используется в садоводстве для выращивания различных культур, таких как зерновые, овощи, фрукты и т. д.

Кроме того, дерновая земля имеет высокую устойчивость к различным вредителям и болезням. Это связано с наличием в ней микроорганизмов, которые способны бороться с вредными организмами и поддерживать баланс в почве. Таким образом, она является более экологически чистой и безопасной для выращивания растений.

Как применяется дерновая земля? Она используется как в качестве основной почвы для выращивания растений, так и в качестве добавки к другим видам почвы. Например, её можно смешивать с песком или глиной, чтобы улучшить их плодородность и водопроницаемость. Также дерновая земля может использоваться для создания компоста, который является отличным удобрением для растений.

Как сделать дерновую землю для огорода и для рассады
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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