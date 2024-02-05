Не выбрасывайте отходы, а используйте их как натуральные удобрения

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Остатки овощей и фруктов помогут повысят плородие почвы

2:09
Садоводство » Советы

Органические подкормки - это натуральные удобрения, которые используются для повышения плодородия почвы и улучшения качества растений. Они являются более безопасной и экологически чистой альтернативой химическим удобрениям, которые могут нанести вред окружающей среде и здоровью человека. 

Остатки овощей и фруктов помогут повысят плородие почвы
Фото: https://agro-sales.ru/

Одной из основных причин использования органических подкормок является их способность улучшать структуру почвы. Они содержат органические вещества, такие как компост, перегной, мульча и другие, которые способствуют развитию микроорганизмов в почве. Это, в свою очередь, улучшает её воздухопроницаемость и водопроницаемость, что позволяет корням растений получать больше питательных веществ и кислорода.

Кроме того, органические подкормки содержат микроэлементы, необходимые для здорового роста растений. Они обеспечивают растениями не только основные питательные вещества, такие как азот, фосфор и калий, но и множество других важных элементов, таких как кальций, магний, железо, цинк и другие. Это позволяет растениям развиваться более здорово и устойчиво к болезням и вредителям.

Ещё одним преимуществом органических подкормок является их длительное действие. В отличие от химических удобрений, которые быстро вымываются из почвы, органические подкормки постепенно высвобождают питательные вещества, обеспечивая растениям постоянное питание в течение длительного времени. Это позволяет снизить частоту подкормок и сэкономить время и деньги на их применении.

Кроме того, органические подкормки не только полезны для растений, но и для окружающей среды. Они не содержат вредных химических веществ, которые могут загрязнять почву и воду, а также негативно влиять на здоровье людей и животных. Использование органических подкормок способствует сохранению биоразнообразия и созданию более здоровой экосистемы.

Органические подкормки могут быть произведены самостоятельно на дачном участке или в саду. Для этого можно использовать остатки овощей и фруктов, травы, листья и другие органические отходы.

Эффективное органическое удобрение для всех растений своими руками
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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