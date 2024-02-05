Не выбрасывайте отходы, а используйте их как натуральные удобрения

Остатки овощей и фруктов помогут повысят плородие почвы

2:09 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Органические подкормки - это натуральные удобрения, которые используются для повышения плодородия почвы и улучшения качества растений. Они являются более безопасной и экологически чистой альтернативой химическим удобрениям, которые могут нанести вред окружающей среде и здоровью человека.

Фото: https://agro-sales.ru/

Одной из основных причин использования органических подкормок является их способность улучшать структуру почвы. Они содержат органические вещества, такие как компост, перегной, мульча и другие, которые способствуют развитию микроорганизмов в почве. Это, в свою очередь, улучшает её воздухопроницаемость и водопроницаемость, что позволяет корням растений получать больше питательных веществ и кислорода.

Кроме того, органические подкормки содержат микроэлементы, необходимые для здорового роста растений. Они обеспечивают растениями не только основные питательные вещества, такие как азот, фосфор и калий, но и множество других важных элементов, таких как кальций, магний, железо, цинк и другие. Это позволяет растениям развиваться более здорово и устойчиво к болезням и вредителям.

Ещё одним преимуществом органических подкормок является их длительное действие. В отличие от химических удобрений, которые быстро вымываются из почвы, органические подкормки постепенно высвобождают питательные вещества, обеспечивая растениям постоянное питание в течение длительного времени. Это позволяет снизить частоту подкормок и сэкономить время и деньги на их применении.

Кроме того, органические подкормки не только полезны для растений, но и для окружающей среды. Они не содержат вредных химических веществ, которые могут загрязнять почву и воду, а также негативно влиять на здоровье людей и животных. Использование органических подкормок способствует сохранению биоразнообразия и созданию более здоровой экосистемы.

Органические подкормки могут быть произведены самостоятельно на дачном участке или в саду. Для этого можно использовать остатки овощей и фруктов, травы, листья и другие органические отходы.