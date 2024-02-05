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Дайкон - длинный и белый корнеплод с зелёной листвой. Он может быть заменой привычной редиске

Японский редис можно вырастить на собственном участке

2:05
Садоводство » Овощи

Дайкон, или японский редис, является одним из самых популярных овощей в Японии и Китае. Он имеет длинную белую корнеплодную часть и зелёную листву, которая используется в кулинарии и как корм для скота. Но помимо своего вкуса и питательных свойств, дайкон также является отличным растением для выращивания в саду или на огороде.

Японский редис можно вырастить на собственном участке
Фото: https://recipemarker.com/

Для того, чтобы дайкон рос и развивался хорошо, необходимо правильно ухаживать за ним. В первую очередь, выберите подходящее место для посадки. Дайкон предпочитает солнечные места с плодородной почвой, хорошо дренированными и увлажнёнными. Также важно учитывать соседство с другими растениями – дайкон хорошо растёт рядом с морковью, капустой и луком, но не рекомендуется сажать его рядом с бобовыми культурами.

Перед посадкой необходимо подготовить почву, прополоть и прорыхлить её. Затем сделайте небольшие канавки глубиной около 2-3 см и разместите в них семена дайкона на расстоянии около 10 см друг от друга. После посадки хорошо полейте почву и убедитесь, что она остаётся влажной в течение всего периода роста.

Важным аспектом ухода за дайконом является регулярное поливание. Он нуждается во влажной почве, но не переносит застоя воды. Поэтому следите за тем, чтобы почва была увлажнена, но не переувлажнена. Также рекомендуется мульчировать почву вокруг растений, чтобы сохранить влагу и предотвратить рост сорняков.

Кроме того, необходимо следить за состоянием почвы и при необходимости подкармливать растения. Дайкону необходимо достаточное количество питательных веществ для хорошего роста и развития. Для этого можно использовать органические удобрения или специальные минеральные комплексы для овощных культур.

Также важно следить за состоянием листвы и своевременно удалять сорняки. Дайкон растет быстро и может быть подвержен атакам вредителей, поэтому регулярно осматривайте растения и принимайте меры по борьбе с вредителями, если это необходимо.

Всё по уходу за дайконом от посева до урожая
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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