Саженцы должны быть здоровыми и сильными: выбираем какой посадить абрикос

Как выбрать саженцы абрикоса?

2:03 Your browser does not support the audio element. Садоводство Деревья и кустарники

Абрикос — это плодовое дерево, которое известно своими сочными и ароматными плодами. Он относится к семейству розовых и является одним из самых популярных фруктовых деревьев в мире. Чтобы насладиться вкусом свежих абрикосов, не обязательно покупать их в магазине, ведь можно вырастить их самостоятельно на своем участке. Для этого необходимо приобрести саженцы абрикоса и правильно их выбрать.

Фото: en.wikipedia.org by xamumu is licensed under https://en.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons_license#Zero_/_public_domain

Как выбрать саженцы абрикоса?

Первое, на что нужно обратить внимание при выборе саженцев абрикоса — это их качество. Лучше всего покупать саженцы в специализированных питомниках или у проверенных продавцов. Также смотрите на внешний вид саженцев: они должны быть здоровыми, сильными и без видимых повреждений.

Второй важный момент — это сорт абрикоса. Существует огромное количество сортов этого фрукта, и каждый из них имеет свои особенности. При выборе саженца необходимо учитывать климат и почву вашего региона, чтобы подобрать подходящий сорт. Также стоит обратить внимание на срок созревания и урожайность сорта.

Какие сорта абрикоса лучше выбрать?

Среди популярных сортов абрикоса можно выделить следующие:

"Ранний" — этот сорт отличается высокой урожайностью и ранним сроком созревания. Плоды имеют кисло-сладкий вкус и хорошо хранятся.

"Любимый" — сорт среднего срока созревания, который отличается крупными и сладкими плодами. Он также устойчив к заболеваниям и морозам.

"Красавица" — этот сорт имеет красивые крупные плоды с насыщенным ароматом и сладким вкусом. Он хорошо переносит зимние морозы и обладает высокой урожайностью.

"Сибирский" — сорт, который подходит для выращивания в холодных регионах. Плоды имеют кисло-сладкий вкус и хорошо хранятся.

Кроме того, существуют еще множество сортов абрикоса, каждый из которых имеет свои преимущества. При выборе саженца стоит обратиться к специалистам или изучить информацию о сортах самостоятельно.