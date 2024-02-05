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Кисло-сладкие плоды и более сладкие. Рассказываем о сливе и алыче

Слива и алыча имеют много общих характеристик, но что посадить?

2:06
Садоводство » Деревья и кустарники

Слива и алыча — два популярных плодовых дерева, которые часто можно встретить в садах и на приусадебных участках. Оба этих дерева относятся к семейству Розовых и имеют множество сортов, отличающихся по внешнему виду и вкусовым качествам. Но какой из них лучше и что стоит посадить на своём участке? 

Слива и алыча имеют много общих характеристик, но что посадить?
Фото: creativecommons.org by Stanislas PERRIN is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en

Начнём с описания каждого из этих деревьев. Слива — это плодовое дерево среднего размера, высотой до 6 метров. Его листья имеют ярко-зеленый цвет и овальную форму. Цветки сливы белые или розовые, собраны в соцветия. Плоды сливы могут быть различных оттенков: от фиолетового до желтого. Они имеют круглую или овальную форму и сладкий вкус. Сливы созревают в конце лета — начале осени и могут храниться до нескольких недель.

Алыча, или красная слива, также является плодовым деревом среднего размера, высотой до 5 метров. Ее листья имеют темно-зеленый цвет и овальную форму. Цветки алычи белые или розовые, собраны в соцветия. Плоды алычи имеют ярко-красный цвет и круглую форму. Они обладают кисло-сладким вкусом и созревают в середине лета. Алыча хранится не так долго, как слива, но ее плоды можно использовать для приготовления варенья и компотов.

Теперь перейдём к сравнению этих двух деревьев. Слива и алыча имеют много общих характеристик: они оба неприхотливы в уходе, выносливы к засухе и морозам, а также обладают высокой урожайностью. Однако, есть и некоторые отличия.

Во-первых, слива имеет более широкий спектр сортов, чем алыча. Это позволяет выбрать подходящий сорт для любого региона и климата. Кроме того, слива более устойчива к болезням и вредителям, чем алыча.

Во-вторых, вкусовые качества плодов также отличаются. Сливы обладают более сладким вкусом, а алыча — кисло-сладким. Поэтому, если вы предпочитаете более сладкие плоды, то лучше посадить сливу.

Алыча или слива? Что лучше выбрать?
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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