Тлю можно победить: пять эффективных средств без "химии" прогонят вредителя

Тлю можно победить простыми средствами без "химии". О них рассказал Telegram-канал "Дачный помощник — дача | огород".
1. Возьмите 2,5 стакана травы чистотела, измельчите её и залейте литром горячей воды. После кипячения в течение пяти минут дайте настояться 24 часа. После процеживания раствора опрысните им поражённые вредителем растения.
2. С тлёй также поможет справиться одуванчик. Возьмите 2 стакана листьев, накрошите их и залейте десятью литрами воды. Настаивайте раствор в течение двух часов.
3. Древесная зола — одна из эффективных средств. Возьмите две столовые ложки средства и разведите в десяти литрах воды. Также добавьте пять столовых ложек мыльной стружки. Обработайте растения, которые поразила тля.
4. Лук показывает эффективность в борьбе с тлёй. Натрите на тёрке одну луковицу, разведите кашицу в литре воды, оставьте раствор под крышкой на пять часов. Раствором обработайте растения.
5.Бархатцы также можно использовать для борьбы с вредителем. Понадобятся сухая трава и цветки (половина ведра). Залейте их десятью литрами тёплой воды. Настаивайте в течение двух суток. После процеживания добавьте четыре столовые ложки мыльной стружки. Проведите обработку растений.
Замиокулькас (лат. Zamioculcas zamiifolia) - это растение семейства ароидных, которое произрастает в тропических и субтропических регионах Африки. Оно также известно под названием "долларовое дерево" или "замифолия". Замиокулькас - это красивое и неприхотливое растение, которое становится все более популярным среди цветоводов благодаря своей устойчивости и привлекательному внешнему виду.