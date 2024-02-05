Тлю можно победить: пять эффективных средств без "химии" прогонят вредителя

Для победы над тлёй используйте пять проверенных методов

1:27 Your browser does not support the audio element. Садоводство Вредители и болезни

Тлю можно победить простыми средствами без "химии". О них рассказал Telegram-канал "Дачный помощник — дача | огород".

Фото: Own work by Marco de Haas is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

1. Возьмите 2,5 стакана травы чистотела, измельчите её и залейте литром горячей воды. После кипячения в течение пяти минут дайте настояться 24 часа. После процеживания раствора опрысните им поражённые вредителем растения.

2. С тлёй также поможет справиться одуванчик. Возьмите 2 стакана листьев, накрошите их и залейте десятью литрами воды. Настаивайте раствор в течение двух часов.

3. Древесная зола — одна из эффективных средств. Возьмите две столовые ложки средства и разведите в десяти литрах воды. Также добавьте пять столовых ложек мыльной стружки. Обработайте растения, которые поразила тля.

4. Лук показывает эффективность в борьбе с тлёй. Натрите на тёрке одну луковицу, разведите кашицу в литре воды, оставьте раствор под крышкой на пять часов. Раствором обработайте растения.

5.Бархатцы также можно использовать для борьбы с вредителем. Понадобятся сухая трава и цветки (половина ведра). Залейте их десятью литрами тёплой воды. Настаивайте в течение двух суток. После процеживания добавьте четыре столовые ложки мыльной стружки. Проведите обработку растений.