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Вешенки – вкусные и полезные грибы, которые легко выращивать на участке

Эти грибы можно самостоятельно вырастить

2:14
Садоводство

Вешенки — вкусные и полезные грибы, которые легко выращивать на своём участке. Для этого не нужно специального оборудования или особых навыков. Всё, что вам понадобится, — это немного времени и желания.

Эти грибы можно самостоятельно вырастить
Фото: creativecommons.org by Stu's Images is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en

Как вырастить вешенки на участке?

  • Выберите подходящее место. Вешенки предпочитают тенистые, влажные места с хорошей циркуляцией воздуха. Если на вашем участке нет такого места, вы можете создать его искусственно, соорудив небольшой навес или теплицу.
  • Подготовьте субстрат. Субстрат — это материал, на котором будут расти грибы. Для вешенок лучше всего подходит смесь соломы, опилок, кукурузных початков и других органических материалов.
  • Замочите субстрат в воде на несколько часов. Это позволит грибам получить необходимые питательные вещества.
  • Разложите субстрат в ящики или мешки. Толщина слоя субстрата должна быть не менее 10 см.
  • Посейте мицелий вешенок. Мицелий — это грибница, которая представляет собой тонкие нити, пронизывающие субстрат. Вы можете купить мицелий в специализированном магазине или заказать его онлайн.
  • Накройте ящики или мешки с субстратом пленкой или газетами. Это позволит создать благоприятный для роста грибов микроклимат.
  • Поставьте ящики или мешки в тёплое место. Оптимальная температура для роста вешенок — 20-25 °C.
  • Поливайте субстрат регулярно, чтобы он оставался влажным, но не слишком мокрым.
  • Через 1-2 месяца появятся первые грибы. Собирайте их по мере созревания.

Для чего выращивают вешенки?

Вешенки — вкусные и полезные грибы. Они содержат большое количество белка, витаминов и минералов. Вешенки можно употреблять в пищу в свежем, жареном, вареном и тушёном виде.

Кроме того, вешенки обладают лечебными свойствами. Они помогают снизить уровень холестерина в крови, укрепить иммунитет и улучшить работу пищеварительной системы.

Выращивание вешенок на участке — отличный способ получить свежие и полезные грибы. Это несложное занятие, которое может освоить любой желающий.

Суперспособ выращивания грибов в домашних условиях
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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