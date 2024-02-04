Цветы до 10 сантиметров в диаметре: шикарный кустарник можно сажать в саду, вазонах и на террасах

Камелия — необыкновенно красивый цветок в саду

1:14 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Камелия — один из самых красивых цветов в мире. Она восхищает бутонами нежных оттенков. Несмотря на капризность в нашем климате, она вознаграждает великолепным цветением.

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В южных регионах России камелии произрастают в открытом грунте, в других регионах чаще выращивают в контейнерах. Японская камелия — один из зимостойких видов, пишет Дзен-канал "Ландшафтный дизайн".

Этот кустарник не очень высокий. У него кожистые глянцевые тёмно-зелёные листья. Цветы вырастают до десяти сантиметров в диаметре. Есть белые, розовые, красные сорта, пишет Дзен-канал "Ландшафтный дизайн".

При выращивании в контейнерах нужно помещать растение зимой в прохладное место при температуре 5-10 градусов выше нуля. В открытом грунте рекомендуется укрывать растение.

Популярные сорта включают "Хагоромо", "Пинк Перфекшн", "Донатион", "Лавиния Магги" и "Брашфилдс Еллоу". Высаживая их в полутени и плодородный грунт, поддерживайте умеренную влажность, регулярно поливайте, подкармливайте и в зиму обеспечивайте укрытие. Камелии прекрасно смотрятся в саду, вазонах и на террасах.