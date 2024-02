Цветы до 10 сантиметров в диаметре: шикарный кустарник можно сажать в саду, вазонах и на террасах

Камелия — один из самых красивых цветов в мире. Она восхищает бутонами нежных оттенков. Несмотря на капризность в нашем климате, она вознаграждает великолепным цветением.

Фото: Own work by Very trivial is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication