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Посадите этот "аленький цветочек" в саду: он неприхотлив и полезен — этот многолетник станет ярким украшением сада

Монарда — красивый и неприхотливый цветок для сада

1:08
Садоводство » Цветы

Монарда — этот яркий и ароматный цветок, который станет одним из наиболее привлекательных представителей культур на клумбе. Ценится он за свою неприхотливость и полезные свойства.

Монарда — красивый и неприхотливый цветок для сада
Фото: Own work by Dy-e is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Это многолетнее растение достигает высоты до 1 метра и цветёт с июля до конца лета. Цветки монарды обычно имеют красные или фиолетовые оттенки, но могут быть также окрашены в малиновый, пурпурный, розовый и даже белый цвета.

Монарда довольно устойчива к уровню освещения и хорошо процветает как на солнце, так и в полутени. Рекомендуется избегать посадки цветка на сильно продуваемых ветром участках. Растению подходит любая почва, за исключением плотных и болотистых грунтов с повышенной кислотностью, пишет Дзен-канал "Ландшафтный дизайн".

Монарда предпочитает влажность, и в жаркую погоду её следует поливать достаточно часто. Удобрять цветок рекомендуется дважды за сезон, используя комплексные минеральные удобрения.

Обычно растение успешно переносит зиму, но при ожидании бесснежной зимы рекомендуется укрыть его лапником, листьями или опилками.

Монарда - пряное, лечебное, эфиромасличное и декоративное растение.
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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