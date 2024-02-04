Посадите этот "аленький цветочек" в саду: он неприхотлив и полезен — этот многолетник станет ярким украшением сада

Монарда — этот яркий и ароматный цветок, который станет одним из наиболее привлекательных представителей культур на клумбе. Ценится он за свою неприхотливость и полезные свойства.
Это многолетнее растение достигает высоты до 1 метра и цветёт с июля до конца лета. Цветки монарды обычно имеют красные или фиолетовые оттенки, но могут быть также окрашены в малиновый, пурпурный, розовый и даже белый цвета.
Монарда довольно устойчива к уровню освещения и хорошо процветает как на солнце, так и в полутени. Рекомендуется избегать посадки цветка на сильно продуваемых ветром участках. Растению подходит любая почва, за исключением плотных и болотистых грунтов с повышенной кислотностью, пишет Дзен-канал "Ландшафтный дизайн".
Монарда предпочитает влажность, и в жаркую погоду её следует поливать достаточно часто. Удобрять цветок рекомендуется дважды за сезон, используя комплексные минеральные удобрения.
Обычно растение успешно переносит зиму, но при ожидании бесснежной зимы рекомендуется укрыть его лапником, листьями или опилками.
При осмотре бачка унитаза в вашем туалете, вероятно, вы заметите на его стенках отложения известковых осадков, образовавшихся от застывшей соли кальция. Эти отложения возникают из-за наличия жесткой воды.