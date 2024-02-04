Редиска порадует сочными корнеплодами уже в начале сезона

Овощ, который даст самый ранний урожай

2:45 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Редиска – это однолетнее растение семейства капустных (или крестоцветных), относящееся к виду подвида огуречно-редисной группы. Самые ранние сорта редиски относятся к культуре с коротким периодом вегетации, что позволяет получить первую продукцию уже в самом начале весны.

Фото: creativecommons.org by Rasbak is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en

Редиска широко известна и популярна во многих странах благодаря своей неприхотливости, быстрому созреванию и вкусным свежим стеблям. Корнеплоды редиски, которые в большинстве случаев имеют круглую или овальную форму, могут иметь различные окраски: от классической красной до белой, розовой, фиолетовой и черной.

Но какие же сорта редиски приносят самую раннюю продукцию?

Один из самых популярных сортов ранней редиски - это "Золотая стольная". Он относится к средне-ранним сортам и отличается круглыми, слегка опушенными корнеплодами, имеющими яркую золотистую окраску. Этот сорт редиски особенно ценится за свою устойчивость к болезням и вредителям. «Золотая стольная» обладает нежным, сочным мякотью и прекрасно подходит для использования в свежем виде или приготовления салатов.

Ещё одним популярным сортом ранней редиски является "Ананасная". Ее отличительной особенностью являются уникальные вкусовые свойства, напоминающие ананас – сочные, сладковатые и приятно ароматные. Корнеплоды данного сорта имеют ярко-черную окраску и овальную форму. «Ананасная» редиска является неприхотливой культурой, способной дать урожай уже через 25-30 дней после посадки семян.

Также стоит упомянуть сорт "Радружь". Этот сорт ранней редиски представляет собой гибрид, обладающий ярко-красными корнеплодами, имеющими округлую форму. «Радружь» отличается высокой устойчивостью к вредителям и болезням, а также устойчивостью к появлению пустых сердцевин в корнях. Период от посева до уборки урожая составляет около 20-22 дней.

Для получения самой ранней продукции редиски рекомендуется семена сеять непосредственно в открытый грунт, когда земля прогреется до +5 °C. Сеянцы высевают на глубину 1-1,5 см с интервалом между растениями около 2-3 см. Редиска требует регулярного полива и рыхления почвы. Уборку урожая следует производить, когда корнеплоды достигнут необходимого размера.

Таким образом, редиска – это прекрасное растение, способное радовать свежими, сочными корнеплодами уже в самом начале сезона. Выбрав правильный сорт, можно получить самую раннюю продукцию и насладиться вкусом свежего редиса.