Как с помощью обычного кирпича обнаружить и уничтожить слизней на садовом участке

Слизни могут причинить дачникам серьезные хлопоты, разъедая листья, овощи и фрукты, что может привести к уничтожению всего урожая. Однако существует простой способ выявления этих вредителей без необходимости использовать различные ловушки.
Использование кирпича
Если у вас есть хотя бы один кирпич на дачном участке, вам повезло. Неважно, какого он цвета — белого или красного. Просто установите кирпич на огороде рядом с местом, где замечены обгрызанные листья. Разместите его так, чтобы с одной стороны был зазор или щель, через которую слизни могут проникнуть.
Устойчивость к жаре и солнцу
Слизни избегают жары и солнца, активизируясь лишь ночью или в тени днем. Расположите кирпич в той части огорода, где есть тень. В течение нескольких дней периодически проверяйте кирпич на наличие слизней.
Достоверные результаты
Если через 3-4 дня вы не обнаружите слизней, то с вероятностью 100% они отсутствуют на вашем участке. Это означает, что другие вредители причинили ущерб растениям, и их следует искать.
При осмотре бачка унитаза в вашем туалете, вероятно, вы заметите на его стенках отложения известковых осадков, образовавшихся от застывшей соли кальция. Эти отложения возникают из-за наличия жесткой воды.