Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Из этих цветов можно делать букеты на целый год
Перечислены атрибуты, которые должны быть в багажнике любого автомобиля
Врач Челаппа сказала, что работникам ночных смен лучше питаться днем
Под Купянском ВСУ несут большие потери, мест в госпиталях уже не хватает
Инцидент в студии Первого канала: ведущему Александру Гордону стало плохо из-за аритмии
Китайские врачи заявили, что болезни сердца у одного супруга удваивают их риск у второго
Дмитрий Гордон вспоминает встречу с Аллой Пугачевой: архивное фото сделанное в 1989 году
ВСУ пытаются штурмовать левобережье Днепра с заблокированными рациями
Секреты правильного хранения муки: защита от червей и поддержание качества
Как с помощью обычного кирпича обнаружить и уничтожить слизней на садовом участке

Эффективный метод борьбы с слизнями на даче

1:07
Садоводство » Вредители и болезни

Слизни могут причинить дачникам серьезные хлопоты, разъедая листья, овощи и фрукты, что может привести к уничтожению всего урожая. Однако существует простой способ выявления этих вредителей без необходимости использовать различные ловушки.

Эффективный метод борьбы с слизнями на даче
Фото: flickr. com by Becks is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Использование кирпича

Если у вас есть хотя бы один кирпич на дачном участке, вам повезло. Неважно, какого он цвета — белого или красного. Просто установите кирпич на огороде рядом с местом, где замечены обгрызанные листья. Разместите его так, чтобы с одной стороны был зазор или щель, через которую слизни могут проникнуть.

Устойчивость к жаре и солнцу

Слизни избегают жары и солнца, активизируясь лишь ночью или в тени днем. Расположите кирпич в той части огорода, где есть тень. В течение нескольких дней периодически проверяйте кирпич на наличие слизней.

Достоверные результаты

Если через 3-4 дня вы не обнаружите слизней, то с вероятностью 100% они отсутствуют на вашем участке. Это означает, что другие вредители причинили ущерб растениям, и их следует искать.

Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Популярное
Твёрдые отложение в сливном бачке унитаза легко удаляются обычным средством, которое есть на кухне

При осмотре бачка унитаза в вашем туалете, вероятно, вы заметите на его стенках отложения известковых осадков, образовавшихся от застывшей соли кальция. Эти отложения возникают из-за наличия жесткой воды.

Эффективное удаление отложений в туалетном бачке: шаги и средства
Имбирный лимонад подарит ценные витамины и энергию
Вкуснейший имбирный лимонад подарит витамины и энергию
Появление трещин на пятках: факторы, вызывающие проблему, и пять рекомендаций по её устранению
Эти растения вы можете посадить в тени
Русское оружие разрушило миф о "бессмертных" западных танках Дмитрий Плотников ВСУ вербуют солдат и специалистов через "сайт вакансий": от разведчика до командира катера Андрей Николаев Главный поэтический вечер страны прошел в Театре на Трубной Анжела Якубовская
Российское самолётостроение будет масштабнее советского, к 2028 году будет побит рекорд
Опытные хозяева прочищают канализационные трубы собственным раствором: вот его рецепт
Для чего применять сыворотки для лица и как правильно использовать этот косметический продукт
Для чего применять сыворотки для лица и как правильно использовать этот косметический продукт
Последние материалы
Из этих цветов можно делать букеты на целый год
Перечислены атрибуты, которые должны быть в багажнике любого автомобиля
Врач Челаппа сказала, что работникам ночных смен лучше питаться днем
Под Купянском ВСУ несут большие потери, мест в госпиталях уже не хватает
Эффективный метод борьбы с слизнями на даче
Инцидент в студии Первого канала: ведущему Александру Гордону стало плохо из-за аритмии
Китайские врачи заявили, что болезни сердца у одного супруга удваивают их риск у второго
Дмитрий Гордон вспоминает встречу с Аллой Пугачевой: архивное фото сделанное в 1989 году
ВСУ пытаются штурмовать левобережье Днепра с заблокированными рациями
Секреты правильного хранения муки: защита от червей и поддержание качества
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников