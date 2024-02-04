Как с помощью обычного кирпича обнаружить и уничтожить слизней на садовом участке

Эффективный метод борьбы с слизнями на даче

1:07 Your browser does not support the audio element. Садоводство Вредители и болезни

Слизни могут причинить дачникам серьезные хлопоты, разъедая листья, овощи и фрукты, что может привести к уничтожению всего урожая. Однако существует простой способ выявления этих вредителей без необходимости использовать различные ловушки.

Фото: flickr. com by Becks is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Использование кирпича

Если у вас есть хотя бы один кирпич на дачном участке, вам повезло. Неважно, какого он цвета — белого или красного. Просто установите кирпич на огороде рядом с местом, где замечены обгрызанные листья. Разместите его так, чтобы с одной стороны был зазор или щель, через которую слизни могут проникнуть.

Устойчивость к жаре и солнцу

Слизни избегают жары и солнца, активизируясь лишь ночью или в тени днем. Расположите кирпич в той части огорода, где есть тень. В течение нескольких дней периодически проверяйте кирпич на наличие слизней.

Достоверные результаты

Если через 3-4 дня вы не обнаружите слизней, то с вероятностью 100% они отсутствуют на вашем участке. Это означает, что другие вредители причинили ущерб растениям, и их следует искать.