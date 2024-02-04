Продвинутые огородники давно переходят к инновационным методам выращивания картошки. Вот они

Инновационные методы увеличения урожайности картофеля: от ящиков до соломенного метода

1:30 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Огородники постоянно ищут способы повышения урожайности картошки. Эксперименты, приводящие к положительным результатам, становятся источником гордости для дачников.

Фото: commons.wikimedia. org by Marcobeltrametti is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Ящиковый метод:

Одним из эффективных методов является использование деревянных ящиков, изготовленных из четырех досок. Их габариты — 60 на 60 см, а глубина — 30 см. Семенной картофель предварительно проращивают в темноте до 5-6 ростков.

Для удобрения почвы перед посадкой используют компост или скошенную перепревшую траву. Огородники рассказывают о успешных сборах с одного ящика до 12 кг урожая.

Соломенный метод:

Альтернативный метод предназначен для тех, кто готов выделить больше места под посадку. Суть заключается в покрытии посаженного картофеля соломой и обильном поливе, создавая идеальные условия для роста.

Лунки для семенных клубней делают глубокими — 15-20 см, а расстояние между грядками составляет 30 см. Некоторые огородники для размножения элитных сортов картошки разрезают маточные клубни на 5-6 частей и предварительно обрабатывают их в ЭМ-препаратах.

Обработанные лунки затем наполняют органической подкормкой, а грядки укрыты подсохшей травой. Результат — одна четвертая часть может принести 20 здоровых клубней, что равно приблизительно 3-4 кг урожая.