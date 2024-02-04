Продвинутые огородники давно переходят к инновационным методам выращивания картошки. Вот они

Огородники постоянно ищут способы повышения урожайности картошки. Эксперименты, приводящие к положительным результатам, становятся источником гордости для дачников.
Ящиковый метод:
Одним из эффективных методов является использование деревянных ящиков, изготовленных из четырех досок. Их габариты — 60 на 60 см, а глубина — 30 см. Семенной картофель предварительно проращивают в темноте до 5-6 ростков.
Для удобрения почвы перед посадкой используют компост или скошенную перепревшую траву. Огородники рассказывают о успешных сборах с одного ящика до 12 кг урожая.
Соломенный метод:
Альтернативный метод предназначен для тех, кто готов выделить больше места под посадку. Суть заключается в покрытии посаженного картофеля соломой и обильном поливе, создавая идеальные условия для роста.
Лунки для семенных клубней делают глубокими — 15-20 см, а расстояние между грядками составляет 30 см. Некоторые огородники для размножения элитных сортов картошки разрезают маточные клубни на 5-6 частей и предварительно обрабатывают их в ЭМ-препаратах.
Обработанные лунки затем наполняют органической подкормкой, а грядки укрыты подсохшей травой. Результат — одна четвертая часть может принести 20 здоровых клубней, что равно приблизительно 3-4 кг урожая.
При осмотре бачка унитаза в вашем туалете, вероятно, вы заметите на его стенках отложения известковых осадков, образовавшихся от застывшей соли кальция. Эти отложения возникают из-за наличия жесткой воды.