Опытные огородники научились у китайцев, как за 2 минуты подвязать помидоры

Метод подвязки помидоров, часто именуемый "китайским", выделяется своей простотой и быстротой, требуя всего лишь 2 минуты и минимальных затрат. Для его осуществления вам понадобится всего лишь веревка и деревянные колышки.
Инструкция по подвязке помидоров по китайскому методу:
Благодаря этому методу каждый стебель помидоров оказывается в устойчивой петле из веревки, предотвращая их наклон и падение. Повторите те же шаги для следующего ряда, огибая веревкой в шахматном порядке, но уже с другой стороны. В конце ряда снова зафиксируйте веревку вокруг колышка.
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