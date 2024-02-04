Опытные огородники научились у китайцев, как за 2 минуты подвязать помидоры

Эффективный и быстрый метод подвязки помидоров: 'китайский' метод

1:00 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Метод подвязки помидоров, часто именуемый "китайским", выделяется своей простотой и быстротой, требуя всего лишь 2 минуты и минимальных затрат. Для его осуществления вам понадобится всего лишь веревка и деревянные колышки.

Фото: commons.wikimedia. org by Bijay chaurasia is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Инструкция по подвязке помидоров по китайскому методу:

Начните выполнение подвязки вдоль грядки, предпочтительнее, чем поперек, для более быстрого и удобного процесса. Глубоко введите колышки в землю, а затем привяжите веревку к ним на высоте 25-30 сантиметров. Огибайте каждый куст веревкой, следуя шахматному порядку. Когда достигнете конца ряда, зафиксируйте веревку вокруг колышка.

Благодаря этому методу каждый стебель помидоров оказывается в устойчивой петле из веревки, предотвращая их наклон и падение. Повторите те же шаги для следующего ряда, огибая веревкой в шахматном порядке, но уже с другой стороны. В конце ряда снова зафиксируйте веревку вокруг колышка.