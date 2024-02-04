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Как часто, какой водой и как правильно поливать замиокулькас

Полив замиокулькаса

2:10
Садоводство » Комнатные цветы

Замиокулькас (лат. Zamioculcas zamiifolia) — это растение семейства ароидных, которое произрастает в тропических и субтропических регионах Африки. Оно также известно под названием "долларовое дерево" или "замифолия". Замиокулькас — это красивое и неприхотливое растение, которое становится все более популярным среди цветоводов благодаря своей устойчивости и привлекательному внешнему виду.

Полив замиокулькаса
Фото: creativecommons.org by Mokkie is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en

Одним из важных аспектов заботы о замиокулькасе является правильный полив. Это растение любит влажность, но не переносит избыток воды. Поэтому необходимо следить за тем, чтобы почва в горшке была всегда слегка влажной, но не мокрой. Часто поливать замиокулькас не нужно, достаточно делать это раз в неделю или даже реже в зимнее время.

Перед поливом необходимо проверить состояние почвы. Если она сухая на ощупь, то растение нуждается в поливе. Но если почва в горшке еще влажная, то лучше отложить полив на несколько дней. Также стоит учитывать, что зимой замиокулькасу требуется меньше воды, чем летом, когда он активно растет.

При поливе замиокулькаса необходимо учитывать его особенности. Растение имеет мощную корневую систему, которая способна запасать влагу. Поэтому не стоит заливать землю в горшке слишком сильно, чтобы не вызвать гниение корней. Лучше поливать растение мягкой водой при комнатной температуре, избегая попадания воды на листья и цветки.

Также важно следить за дренажем в горшке с замиокулькасом. Хорошая система дренажа позволит избежать застоя воды и гниения корней. Для этого можно добавить в горшок слой гравия или керамзита перед посадкой растения. Также можно использовать специальные грунты для кактусов и суккулентов, которые обеспечат хороший дренаж и воздухопроницаемость.

Важно помнить, что замиокулькас не любит пересыхания почвы. Если вы заметили, что листья растения начали желтеть и опадать, то, скорее всего, это связано с недостатком влаги. В этом случае необходимо увеличить частоту поливов и обеспечить растению достаточное количество влаги.

Как поливать замиокулькас
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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