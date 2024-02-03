Колорадский жук не опасен для этих сортов картофеля. Рассказываем, что за они

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Эти сорта картофеля не привлекают колорадского жука

2:00
Садоводство » Овощи

Картофель — одна из самых популярных и распространённых овощных культур в мире. Он является не только вкусным и питательным продуктом, но и важным источником пищевых веществ для человека. Однако, существует одна проблема, которая может серьёзно повлиять на урожай картофеля — это колорадский жук.

Эти сорта картофеля не привлекают колорадского жука

Колорадский жук — это вредитель, который питается листьями картофеля, причиняя значительный ущерб растению. Он был впервые обнаружен в Северной Америке, но сейчас распространился по всему миру и стал одной из самых опасных угроз для картофельных полей.

Однако, существует несколько сортов картофеля, которые не привлекают внимание колорадского жука и могут быть выращены без опаски для урожая. Рассмотрим некоторые из них.

Первым сортом, который стоит упомянуть, является "Атлантик". Этот сорт имеет высокую устойчивость к колорадскому жуку благодаря своей гладкой кожуре и глубокому размещению глазков. Кроме того, "Атлантик" обладает отличным вкусом и хорошо хранится, что делает его популярным среди фермеров и потребителей.

Также не привлекает колорадского жука сорт "Ред Понд". Он имеет красную кожуру и белую мякоть, а также высокую устойчивость к болезням. Этот сорт также обладает отличным вкусом и может использоваться для приготовления различных блюд.

Сорт "Кеннебек" также не интересен колорадскому жуку. Он имеет светло-жёлтую кожуру и белую мякоть, а также хорошо хранится. "Кеннебек" известен своей высокой урожайностью и устойчивостью к болезням.

Кроме того, существуют и другие сорта картофеля, которые не привлекают колорадского жука, такие как "Юкон Голд", "Норланд" и "Руссет Бербанк". Все они обладают своими уникальными характеристиками и могут быть успешно выращены без опаски для урожая.

Важно отметить, что хотя эти сорта картофеля не привлекают колорадского жука, они все равно могут быть атакованы другими вредителями и болезнями.

Сорт картофеля, который не повреждается колорадским жуком
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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