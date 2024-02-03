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Скоро весна. Растениям нужно будет выходить из "зимней спячки"

Как помочь растениям выйти из "зимней спячки"

2:02
Садоводство » Советы

Зима - это время, когда природа замедляет свой ритм и готовится к отдыху. Растения тоже не исключение, они вступают в так называемую "зимнюю спячку". В это время они не растут и цветут, а их листья становятся жёлтыми и опадают. Но как помочь растениям выйти из этого состояния и подготовить их к весеннему пробуждению?

Как помочь растениям выйти из "зимней спячки"
Фото: https://gardenguideusa.com/

Первое, что нужно сделать, это следить за растениям в период зимы. Для этого необходимо убедиться, что они находятся в прохладном месте, где температура не поднимается выше +10 градусов. Также важно обеспечить растениям достаточное количество света, даже в зимнее время. Для этого можно использовать специальные лампы или просто расположить растения ближе к окну.

Второй важный аспект - это правильный полив. В зимнее время растения нуждаются в меньшем количестве воды, поэтому необходимо уменьшить частоту полива. Однако, не допускайте пересыхания земляного кома, так как это может привести к гибели растения. Также стоит помнить, что в зимние месяцы воздух в помещении более сухой, поэтому можно опрыскивать растения водой из распылителя, чтобы поддерживать необходимую влажность.

Третий важный момент - это подкормка растений. В зимнее время они не нуждаются в таком количестве питательных веществ, как весной и летом, но всё же необходимо подкармливать их раз в месяц слабым раствором удобрений. Это поможет растениям сохранить свою силу и здоровье.

Кроме того, не забывайте о регулярной обрезке растений. В зимнее время они не растут, поэтому это идеальный момент для удаления сухих и повреждённых веток. Также можно провести формирующую обрезку, чтобы растение имело красивую и правильную форму.

И, конечно же, не забывайте о любви и заботе к своим растениям. Общайтесь с ними, ухаживайте за ними, это поможет им чувствовать себя любимыми и защищенными. И когда наступит весна, они обязательно отблагодарят вас своими яркими цветами и зелёными листьями.

Выход растений из зимней спячки
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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