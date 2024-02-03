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Какие ошибки неопытных огородников приводят к стрелкованию редиса, когда не появляется корнеплода

Почему редис идет в стрелку: ошибки огородников и секреты успешного выращивания

2:11
Садоводство » Советы

Опыт садовода формируется не только благодаря изобильным урожаям, но и за счет досадных ошибок, которые могут привести к тому, что растения, казалось бы, растут, но не приносят никакой пользы.

Почему редис идет в стрелку: ошибки огородников и секреты успешного выращивания
Фото: pixabay. com by Hans Braxmeier is licensed under public domain

Такое может случиться с любым, когда, например, редис, как говорят, "пускает стрелку". Это означает, что красивых корнеплодов не дождаться.

Проблема стрелкования редиса

Выращивание редиса может принести не только богатые урожаи, но и разочарование, особенно когда растение, как говорят огородники, "идет в стрелку". Это означает, что вместо ожидаемых румяных клубней можно остаться без полноценного урожая из-за нескольких распространенных ошибок.

Причины стрелкования

В данной ситуации растение принимает решение перенаправить свои ресурсы на созревание семенного материала, в ущерб корнеплоду. Даже если корнеплоды всё-таки образуются, они становятся мелкими, горькими и полыми внутри. Это может быть вызвано неудачным временем посева, неправильным выбором места для посадки или использованием некачественных семян.

Оптимальное время посева и почвенные условия

Успех урожая редиса сильно зависит от продолжительности светового дня. Посев на 2-ю или 2-ю декаду мая с последующим укрытием посевов может привести к отсутствию урожая. Важно совершать посев после схода снежного покрова и при условии, что температура воздуха поднимется до 20-25 °C выше нуля.

Почвенные требования и проблемы недостатка влаги

Редис требует плодородных почв, таких как суглинок, чернозем или окультуренный болотистый грунт. Если почва недостаточно питательная, внесение удобрений становится обязательным. Недостаток влаги, вызванный жарой или длительным периодом без дождей, также может привести к проблемам со стрелкованием.

Густая посадка и регуляция расстояния между растениями

Густая посадка также может быть фактором, спровоцировавшим стрелкование. После всходов следует проредить саженцы, обеспечивая расстояние не менее 5-10 см между ними, что способствует здоровому росту и развитию редиса.

Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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