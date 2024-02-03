Посадите тенелюбивые овощи у себя на даче

Эти овощи не против расти в тени

2:15 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Овощи, которые любят тень, являются отличным выбором для тех, у кого в саду или на даче есть затенённые участки. Многие виды овощей процветают в условиях полумрака, но чтобы получить хороший урожай, нужно знать основные правила посадки и ухода за ними.

Фото: openverse.org by Scott 97006 is licensed under CC BY 2.0.

Один из самых популярных овощей, которые предпочитают тень, — это шпинат. Шпинат растёт хорошо в тенистых местах, особенно в тёплые летние месяцы. Он является однолетним растением и может быть посажен как прямо в грунт, так и в горшки. Шпинат прекрасно выносит тень и затенённость, поэтому идеальным местом для его посадки будет участок, который получает лишь немного солнечного света.

Ещё одним из любителей тени среди овощей является салат. Он готов к съедению всего через пару недель после посадки, поэтому это отличный выбор для тех, кто хочет быстро получить свой урожай. Чтобы посадить салат в тенистом участке, выберите сорт, который хорошо выносит затенённость. Некоторые из самых популярных сортов салата, подходящих для посадки в тень, включают латук, руколу и эндивий.

Коренья, такие как морковь и свёкла, также могут быть выращены в условиях полумрака. Однако, для успешной посадки необходимо обеспечить хорошую дренажную систему и умеренное поливание. Морковь и свёкла могут быть посажены прямо в грунт, а также в горшки или контейнеры, что делает их идеальным выбором для выращивания на тенистом балконе или внутри помещения.

Когда вы садите овощи, предпочитающие тень, важно помнить о некоторых правилах ухода. Обеспечьте им умеренный полив, стабильное питание и регулярную обрезку отмерших листьев. Хорошая дренажная система также очень важна для избежания залегания воды и гниения корней.

Овощи, которые любят тень, могут быть отличным вариантом для тех, у кого есть затененный участок. Шпинат, салат, морковь и свекла хорошо процветают в полумраке и могут быть выращены как в грунте, так и в горшках или контейнерах. Следуйте основным правилам посадки и ухода, и вы сможете получить вкусный и полезный урожай даже в условиях недостатка солнечного света.