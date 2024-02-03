Среди удобрений у клубники есть настоящий враг: подкормите, и она не даст ни одной ягодки

Урожайность и забота о клубнике: рациональное использование азотных подкормок

1:34 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Избегая избытка: опасности азотных подкормок для клубники

Фото: USDA NRCS Photo Gallery by Lynn Betts, USDA Natural Resources Conservation Service is licensed under public domain

Опытные садоводы знают, что подкормки могут стать как благословением, так и проклятием для клубничных кустов. Азот, несмотря на свою важность, может привести к неудачам в урожайности, а внимательная забота — к настоящему успеху.

Почему азот может стать врагом клубничного урожая

Избыток азота: Дачники предупреждают, что избыток азота может привести к "жированию" клубники, увеличивая зеленую массу и оставляя ягоды в тени. Кажется, что куст здоров и крепок, но урожай может быть разочаровывающим.

Дачники предупреждают, что избыток азота может привести к "жированию" клубники, увеличивая зеленую массу и оставляя ягоды в тени. Кажется, что куст здоров и крепок, но урожай может быть разочаровывающим. Баланс азота: Азот необходим для нормального роста клубничных культур. Однако необходимо соблюдать баланс, чтобы не перегрузить растение.

Азот необходим для нормального роста клубничных культур. Однако необходимо соблюдать баланс, чтобы не перегрузить растение. Умеренное внесение: Мочевина, аммиачная и кальциевая селитра, нашатырный спирт, и навоз — все эти удобрения содержат азот и необходимы для обеспечения ягодника питательными веществами. Соблюдайте инструкции и не перебарщивайте.

Коррекция перегрузки азотом: действенные методы вмешательства