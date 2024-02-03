Среди удобрений у клубники есть настоящий враг: подкормите, и она не даст ни одной ягодки

Избегая избытка: опасности азотных подкормок для клубники
Фото: USDA NRCS Photo Gallery by Lynn Betts, USDA Natural Resources Conservation Service is licensed under public domain
Опытные садоводы знают, что подкормки могут стать как благословением, так и проклятием для клубничных кустов. Азот, несмотря на свою важность, может привести к неудачам в урожайности, а внимательная забота — к настоящему успеху.
Почему азот может стать врагом клубничного урожая
Избыток азота: Дачники предупреждают, что избыток азота может привести к "жированию" клубники, увеличивая зеленую массу и оставляя ягоды в тени. Кажется, что куст здоров и крепок, но урожай может быть разочаровывающим.
Баланс азота: Азот необходим для нормального роста клубничных культур. Однако необходимо соблюдать баланс, чтобы не перегрузить растение.
Умеренное внесение: Мочевина, аммиачная и кальциевая селитра, нашатырный спирт, и навоз — все эти удобрения содержат азот и необходимы для обеспечения ягодника питательными веществами. Соблюдайте инструкции и не перебарщивайте.
Коррекция перегрузки азотом: действенные методы вмешательства
Мульча с соломой или опилками: Если клубнику перекормили азотом, внесите 5 кг соломы или опилок на 10 квадратных метров и тщательно перемешайте с почвой. Микробы начнут разлагать клетчатку в соломе, потребляя избыточный азот.
Суперфосфат: Растворите суперфосфат в воде, затем внесите 50 грамм на 1 квадратный метр почвы. Это поможет корректировать баланс азота и поддерживать здоровье клубничных растений.
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