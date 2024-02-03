Как защитить корни плодовых деревьев и саженцев от морозов: простые правила окучивания

Утепление корней садовых деревьев в зимний период
Многие дачники заботятся о том, чтобы утеплить корни своих плодовых деревьев на зиму, предпринимая различные меры. Однако, не все методы подходят для деревьев, привитых на клоновых подвоях.
Утепление снегом: ограничения метода
Хотя слой утоптанного снега служит отличной защитой от морозов для корнесобственных деревьев, привитые на клоновых подвоях растения, такие как груши, вишни и рябина, часто подмерзают. Молодые деревья, которые нельзя утеплить снегом, также подвержены риску заморозков.
Опытные дачники предпочитают заменять снег на почву для утепления корней деревьев. Этот метод особенно полезен для привитых деревьев и молодых саженцев. Для этого проводится окучивание землей вокруг основы ствола на высоту 20-30 сантиметров.
Выбор почвы для окучивания: правила и рекомендации
Почва для окучивания должна быть взята с садовых дорожек или крыш, исключая использование материала из приствольного круга дерева. Важно помнить, что корни деревьев простираются вширь, и удаление снега с приствольного круга может нанести вред растению.
Оптимальный период для окучивания: учтите температурные условия
Процедуру окучивания корней деревьев лучше проводить при температуре около 0 градусов, когда почва еще не промерзла на глубину 3-5 сантиметров. Важно учитывать, что при наступлении сильных морозов данное мероприятие может быть бесполезным.
Большинство дачников выделяют на своих участках место для компостной ямы, куда направляют овощные и фруктовые очистки, ботву и остальные органические отходы.