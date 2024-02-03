Как защитить корни плодовых деревьев и саженцев от морозов: простые правила окучивания

Защита корней плодовых деревьев от заморозков: опытные приемы дачников

1:37 Your browser does not support the audio element. Садоводство Деревья и кустарники

Утепление корней садовых деревьев в зимний период

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Многие дачники заботятся о том, чтобы утеплить корни своих плодовых деревьев на зиму, предпринимая различные меры. Однако, не все методы подходят для деревьев, привитых на клоновых подвоях.

Утепление снегом: ограничения метода

Хотя слой утоптанного снега служит отличной защитой от морозов для корнесобственных деревьев, привитые на клоновых подвоях растения, такие как груши, вишни и рябина, часто подмерзают. Молодые деревья, которые нельзя утеплить снегом, также подвержены риску заморозков.

Использование почвы для утепления: эффективные методы дачников

Опытные дачники предпочитают заменять снег на почву для утепления корней деревьев. Этот метод особенно полезен для привитых деревьев и молодых саженцев. Для этого проводится окучивание землей вокруг основы ствола на высоту 20-30 сантиметров.

Выбор почвы для окучивания: правила и рекомендации

Почва для окучивания должна быть взята с садовых дорожек или крыш, исключая использование материала из приствольного круга дерева. Важно помнить, что корни деревьев простираются вширь, и удаление снега с приствольного круга может нанести вред растению.

Оптимальный период для окучивания: учтите температурные условия

Процедуру окучивания корней деревьев лучше проводить при температуре около 0 градусов, когда почва еще не промерзла на глубину 3-5 сантиметров. Важно учитывать, что при наступлении сильных морозов данное мероприятие может быть бесполезным.