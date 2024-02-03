Мечтали о живых ограждениях? Тогда мы расскажем, что надо посадить

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Растения-изгороди: красота и функциональность

4:27
Садоводство » Деревья и кустарники

Растения-изгороди – это живые ограждения, которые служат не только для разделения территории, но и для украшения ландшафта. Они могут быть высокими или низкими, плотными или разреженными, вечнозелеными или листопадными. Выбор растений для изгороди зависит от многих факторов: климата, почвы, назначения изгороди и личных предпочтений. 

Растения-изгороди: красота и функциональность
Фото: creativecommons.org by Maxwell Young is licensed under https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/

Высокие изгороди

Высокие изгороди используются для защиты от ветра, шума и посторонних взглядов. Их можно создавать из хвойных деревьев, таких как ель, сосна, туя, или из лиственных деревьев и кустарников, таких как сирень, боярышник, клен, рябина. Высокие изгороди требуют регулярной обрезки, чтобы они не загораживали свет и не препятствовали росту других растений.

Низкие изгороди

Низкие изгороди используются для разделения территории и в качестве декоративного элемента. Их можно создавать из кустарников, таких как барбарис, самшит, спирея, или из многолетних цветов, таких как лаванда, шалфей, тысячелистник. Низкие изгороди не требуют особого ухода, но их следует регулярно поливать и стричь.

Плотные изгороди

Плотные изгороди создаются из растений, которые имеют густую крону и не пропускают свет. Они используются для защиты от ветра, шума и посторонних взглядов. Плотные изгороди можно создавать из хвойных деревьев, таких как ель, сосна, туя, или из лиственных деревьев и кустарников, таких как сирень, боярышник, клен, рябина. Плотные изгороди требуют регулярной обрезки, чтобы они не загораживали свет и не препятствовали росту других растений.

Разреженные изгороди

Разреженные изгороди создаются из растений, которые имеют ажурную крону и пропускают свет. Они используются для разделения территории и в качестве декоративного элемента. Разреженные изгороди можно создавать из кустарников, таких как барбарис, самшит, спирея, или из многолетних цветов, таких как лаванда, шалфей, тысячелистник. Разреженные изгороди не требуют особого ухода, но их следует регулярно поливать и стричь.

Вечнозелёные изгороди

Вечнозелёные изгороди сохраняют свою листву в течение всего года. Они используются для защиты от ветра, шума и посторонних взглядов. Вечнозеленые изгороди можно создавать из хвойных деревьев, таких как ель, сосна, туя, или из лиственных деревьев и кустарников, таких как падуб, самшит, бересклет. Вечнозеленые изгороди требуют регулярной обрезки, чтобы они не загораживали свет и не препятствовали росту других растений.

Листопадные изгороди

Листопадные изгороди теряют свою листву на зиму. Они используются для разделения территории и в качестве декоративного элемента. Листопадные изгороди можно создавать из кустарников, таких как барбарис, самшит, спирея, или из многолетних цветов, таких как лаванда, шалфей, тысячелистник. Листопадные изгороди не требуют особого ухода, но их следует регулярно поливать и стричь.

Выбор растений для изгороди

При выборе растений для изгороди следует учитывать следующие факторы:

  • Климат. Некоторые растения не переносят сильные морозы или жару.
  • Почва. Некоторые растения требуют определенного типа почвы.
  • Назначение изгороди. Если изгородь будет использоваться для защиты от ветра, шума или посторонних взглядов, то следует выбирать высокие и плотные растения. Если изгородь будет использоваться в качестве декоративного элемента, то можно выбирать низкие и разреженные растения.
  • Личные предпочтения. Следует выбирать растения, которые нравятся вам внешним видом и ароматом.

Уход за изгородью

Изгороди требуют регулярного ухода. Их следует поливать, стричь и удобрять. Поливать изгороди следует по мере необходимости, особенно в жаркую и сухую погоду. Стричь изгороди следует весной и осенью. Удобрять изгороди следует весной и осенью.

Растения-изгороди – это прекрасный способ украсить ландшафт и создать уединенное и защищенное место. При правильном выборе растений и уходе изгороди будут радовать вас долгие годы.

Топ 10 растений для живой изгороди
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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